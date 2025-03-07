高雄富野大飯店「消防車聚集」網急問：花黑噴　真相曝光

▲高雄富野大飯店今早與消防局進行火災演練。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄前鎮區「富野大飯店」今（7）日上午9時許外頭聚集多輛消防車，引起關注，有網友就在地方社團「高雄大小事」中好奇發問「是發生啥事啊？」原來今天是高雄市消防局第一大隊結合觀光酒店進行火災演練，模擬飯店失火搶救SOP，一共出動14車49人，並首次加入「室內無人機」輔助搜救，深化雙方默契，保障飯店住宿民眾安全。

▲高雄富野大飯店「消防車聚集」！網問：發生什麼事？真相曝光。（圖／翻攝FB社團「高雄大小事」）

高雄近年來旅遊蓬勃興盛，大量國內外遊客至高雄觀光住宿，去年高雄觀光人次全國第一，吸引超過6,794萬人次造訪。有鑑於飯店等大型公共場所發生火災，因結構深廣複雜、人員密集、火載量高，極易造成巨大損失甚至人員傷亡，為避免災害發生並降低傷亡，高雄市消防局第一大隊特與「富野大飯店」合作，辦理這次消防搶救演練。

演習過程參照真實火災情境，模擬飯店2樓房間起火、火勢濃煙竄出，且有住宿民眾於房間內受困。飯店業者立即啟動自衛消防編組做初期應變，實施滅火、引導員工及房客避難疏散及報案等作業。

▲▼演習過程參照真實火災情境，模擬飯店2樓房間起火、火勢濃煙竄出。（圖／記者賴文萱翻攝）

消防局接獲報案後，立即派遣人車前往現場搶救，進行火場管制、人命搜救、雲梯車救助、緊急疏散及傷患救援等多項搶救任務，並依災情規模逐級提升火場指揮層級，現場共14車49人投入救災。

這次演習也嘗試將最新救災科技加入，透過「室內穿越無人機」配合搜救人員進行室內搜索。因其具快速部署及小巧靈活特性，可進入建物內部或狹窄空間輔助搜索任務，此外，透過熱成像與傳感器整合，還可偵測高溫區域、煙霧、危險物質，並在黑暗環境以紅外線與低光相機進行搜索。

▲▼演習也嘗試將最新救災科技加入，透過「室內穿越無人機」配合搜救人員進行室內搜索。（圖／記者賴文萱翻攝）

考量災害現場瞬息萬變，本次演習亦加入突發緊急狀況，模擬入室救災人員於現場偵測到「可燃性氣體」達爆炸下限，恐有立即產生爆炸危險，遂由指揮官立即下令全員緊急撤出，同時現場各消防車同步鳴笛，後續並透過安全管理機制清點人數、確保每位同仁安全。

消防局第一大隊第二中隊中隊長黃思凱表示，經過此次演練情境，不僅能夠提高飯店內部員工的自衛消防能力，還能增強與消防局等機構的合作關係，尤其場所業者須指派專人到場協助救災，於搶救人員第一時間抵達時，完整提供飯店位置平面配置圖及搶救必要資訊等給予搶救指揮人員，以建立業者對於自身安全管理延伸之觀念。

▲▼演習加入突發緊急狀況，模擬入室救災人員於現場偵測到「可燃性氣體」達爆炸下限，由指揮官立即下令全員緊急撤出，並透過安全管理機制清點人數。（圖／記者賴文萱翻攝）

消防局第一大隊強調，演習視同作戰，透過模擬真實情境的演習，將各項救災資源、戰力與機制做更有效的統籌整合，並從演習過程中持續優化策進，才能更有效達成救災任務，並保障消防同仁安全。

富野大飯店執行辦公室經理吳俊儒表示，本次為富野飯店與消防局合作的第二次大型演練，透過演習能讓員工能夠知道災害發生的實際狀況，並增加應變及疏散的臨場感，也感謝消防人員的辛勞。