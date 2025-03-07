大S告前夫洩個資未結！汪小菲突請病假未到庭...檢祝他早日康復

▲汪小菲（中）被前妻大S指控洩露個資，大S因病猝逝，案件仍在審理，汪今（7日）開庭臨時請假沒現身，圖為他去年（2024年）到台北地院出庭。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人大S徐熙媛因流感猝逝至今逾1個月，包括遺產分配等後事仍待處理，她生前告前夫汪小菲涉犯《個人資料保護法》一案也未完結，台北地院今（7日）開庭，汪沒現身、請律師持北京當地醫院的診斷證明請假，法官點到為止「律師應該清楚不是生病就能不到庭」，檢方也喊話祝汪早日康復、準時出庭，下次要請病假，最好能用台灣醫院的醫療證明。

北院今上午10點30分開庭，日前偕妻子馬筱梅來台的汪小菲遲沒現身，反而是3位辯護律師當庭提出北京善方醫院開立的診斷證明，當庭替汪向法官請假，表示汪臨時身體不適、律師團昨天才被告知。

法官略顯不悅，表示入出境紀錄顯示，汪小菲今年（2025年）2月密集來台，但本月（3月）2日出境後就沒再入境，今天開庭是更早之前就通知，且律師庭呈請假的醫療證明，法官「當然願意相信這個，是...，這個病...」，但「律師應該清楚不是生病就能不到庭，還是要看症狀輕重」。

律師團解釋汪小菲為照顧家人，平均1、2周就來台1次，「通常是周四或周五抵達」，今天生病請假純屬突發狀況，汪往返北京與台北的頻率很高、不致影響案情審理，請法官排定下個月開庭，汪一定配合，並在下周二（11日）之前，呈報汪在台北的新居地址以便寄發開庭通知。

檢方表示汪小菲應尊重法官排定的開庭日期，律師庭呈的診斷證明、檢方也尊重，但內容看起來「像一般感冒」，若身體真的不適，最好能用台灣醫院的醫療證明請假，檢方祝汪早日康復、下次要準時出庭。

法官諭知待律師呈報汪小菲新住址，再擇期開庭，但旁聽民眾全部離開後，法官閉門與汪的3位律師及檢察官密談約半小時，主要是了解汪與大S的另案民事訴訟審理進度、內容涉及隱私，因此不公開。

本案源於汪小菲2021年和大S離婚後，為反擊大S發文說他沒盡照顧家人責任，2022年底PO文公布匯付生活費等款項給大S的紀錄，被大S指控揭露家人姓名與地址、涉犯《個資法》。

汪小菲去年（2024年）3月出庭不認罪，聲稱當初急於澄清「徐女士」不實PO文，他「非常憤怒跟激動」，當下沒注意自己公布內容有不宜揭露的個人信息，事隔2小時平復情緒後發現不妥，立刻刪文，絕非故意違法，更沒因此獲取任何利益。

汪小菲表示與大S結婚10年間，至少花費台幣3.2億元給大S與家人更好的生活環境，包括買房，離婚後到他出庭時，又支付大S約台幣5000萬元家用，他更當庭爆料大S離婚前，「用我的卡，買禮物送到韓國去」，汪意有所指，而大S再婚對象具俊曄，是韓籍男歌手。

大S今年（2025年）2月2日與家人赴日旅遊期間，因罹患流感併發肺炎，病逝日本東京的醫院，享年48歲，汪小菲取回2位年幼家人的監護權，他在大S生前對大S提起債務人異議之訴，反擊大S控他欠付離婚協議約定費用，一審判汪敗訴，上訴二審高院審理中。