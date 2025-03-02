宜蘭大學男大生登山墜50米邊坡！撞頭流鼻血　直升機吊掛救援

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣大同鄉古魯林道1日發生一起登山墜谷意外，七名男性大學生於2月28日進行為期三日的登山活動。3月1日，21歲的葉姓男大學生在途經古魯林道往山毛櫸步道方向時，不慎滑落50公尺深的邊坡，導致頭部受傷出現流鼻血情形，且四肢移動困難。營救的搜救人員給予緊急救護處置後，將傷者救援下切至溪谷，並在2日下午由空勤直升機救下山送醫。

▲墜谷的宜大葉姓男大學生，經直升機吊掛救援送醫。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣政府消防局於3月1日17時54分接獲報大同鄉古魯林道發生一起登山墜谷意外後，立即派遣第一大隊及大同、員山分隊出動救援人員及車輛，並由林業署冬山工作站派員前往救援。搜救人員於2日8時30分抵達事故現場，運用山域救援繩索等裝備下切接觸傷者。經檢傷發現，葉姓男大學生意識清醒，雖戴有頭盔，但頭部受到撞擊，出現流鼻血情形，且四肢移動困難。搜救人員給予緊急救護處置後，將傷者救援下切至溪谷。

隨後，搜救人員申請空勤直升機支援，於2日12時44分完成傷者吊掛作業，並於13時15分降落羅東運動公園，由消防局救護車於13時24分將傷者緊急送往羅東博愛醫院急救。

此次山域事故救援行動，消防局共計出動17名消防人員、8輛救援車輛及2輛救護車；林業署冬山工作站出動2名人員；空勤總隊出動1架次直升機（含機組人員）。搜救人員漏夜前往搶救，順利完成救援行動。

消防局呼籲登山民眾應隨時注意登山安全，登山前應備妥相關登山器具及裝備，並下載消防署「消防防災e點通-119報案APP」，如發生山域意外事故可利用119報案APP報案求援。