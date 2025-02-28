南機場夜市連假「人潮爆炸」　當地人曝誇張現況：千萬別來了

▲有網友指出，228連假第一天，南機場夜市就出現人潮爆滿的情況。（示意圖／翻攝自臉書粉絲專頁／南機場夜市）

網搜小組／趙蔡州報導

228連續假期首日，許多人趁著好天氣紛紛出門逛街或旅遊，有網友28日到前陣子因節目《夜市王》爆紅的南機場夜市逛街，沒想到才下午現場就塞到讓人寸步難行，讓他直呼「還沒有進來南機場的千萬別來！」

網友28日下午5點多在臉書社團「我是萬華人」貼出照片，可以看見當時太陽都還沒下山，南機場夜市就被龐大的人潮塞爆，原PO就形容現場「寸步難行」，更喊話其他網友「還沒有進來南機場的千萬別來」。

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▲南機場夜市28日出現大量人潮，讓網友直呼「千萬別來了」。（圖／翻攝自臉書／我是萬華人）

其他網友看了也紛紛表示，「剛剛經過，看到停車場入口等空位的車排超長，就先閃了」、「別說假日，就連平日晚上也都沒辦法來了」、「一堆觀光客，哭了」、「下午4點的時候還好，怎麼5點多就變戰場了」。

也有人說，「連假才第一天就這麼多人」、「夭壽，以前假日人也不會這麼多」、「感謝告知，晚上轉戰中原夜市了，樂得清淨」、「都準備出發了，感謝你告知我們」、「越來越扯，想好好吃個飯都難，上次想吃個蚵嗲都要等1小時」。