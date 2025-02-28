快訊／13:02台灣東部海域規模4.7「極淺層地震」　最大震度3級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
生活中心／綜合報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天下午1時02分台灣東部海域發生芮氏規模4.7地震，震央在台東縣政府東北方67.7公里處，深度24.7公里，屬於極淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在台東縣長濱。
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根據氣象署測報資料，震度3級地區為台東縣，震度2級地區為花蓮縣，震度1級地區為南投縣、高雄市、嘉義縣、雲林縣、台南市、嘉義市、彰化縣。
資料來源：氣象署
▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
生活中心／綜合報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天下午1時02分台灣東部海域發生芮氏規模4.7地震，震央在台東縣政府東北方67.7公里處，深度24.7公里，屬於極淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在台東縣長濱。
根據氣象署測報資料，震度3級地區為台東縣，震度2級地區為花蓮縣，震度1級地區為南投縣、高雄市、嘉義縣、雲林縣、台南市、嘉義市、彰化縣。
資料來源：氣象署
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