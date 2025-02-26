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穩交女友3年仍出軌　26歲清秀男偷吃嫩妹大呼「上癮」了

一名網友坦承「上癮」出軌偷偷摸摸的感覺，即便有交往穩定的女友，仍止不住偷吃的想法。示意圖。（翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

出軌理由百百種，就有一名網友坦承「上癮」出軌偷偷摸摸的感覺，即便有交往穩定的女友，仍止不住偷吃的想法，但又矛盾地自知對不起女友，於是發文求助，文章一曝光，隨即掀起大票網友討論。

一名男網友在Dcard論壇以「出軌關係，讓我們上癮」標題發文，透露從小外型秀氣，人緣向來不錯，也曾被告白好幾次，即便出社會認識異性機會變少，不過滑交友軟體都能順利約到女生，「當這樣的機會變多，我也發現自己好像在某種程度上變得有點不對勁」。

原PO表示，現年26歲，年初才與女友過完3週年紀念日，但還是忍不住滑交友軟體，並遇到跟她一樣想出軌的女生，「（她）給人的感覺完全不像是會做這種事的人」，透露對方小她5歲，外型可愛、白皙，也有男朋友，但還是跟他發展偷吃關係，事後也發現對方想偷偷維持這種關係。

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原PO表示，與嫩妹維持劈腿關係長達1個月多，雖內心複雜，但這段關係帶來的刺激讓他無法抗拒，「我也知道自己根本就是個渣男，做了一件很噁心、很對不起伴侶的事」，如今也不知道該怎麼辦，大呼「好像因為性與刺激的緣故，不想收手而妥協繼續沉迷」。

文章一曝光，隨即掀起大票網友討論，「別上來贖罪，我們等你的勸世文，大頭管不住小頭，別美化情節」「做人不要那麼自私，放過愛你的女人，讓別的男人讓她幸福好嗎」「幸福是被自己搞砸的」「我只相信因果輪迴 你們兩個都很噁心」，也釣出過來人勸世，「這種事過來人告訴你，不要碰。這樣你會失去一個愛你的人」。


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