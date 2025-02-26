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陸國家藥監局也傳貪腐　前副局長陳時飛退休兩年後被查

▲大陸國家大陸國家藥監局前副局長陳時飛退休兩年後被查。（圖／翻攝微博）

▲大陸國家藥監局前副局長陳時飛退休兩年後被查。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中央紀委國家監委網站今（26）日消息指，國家藥品監督管理局原黨組成員、副局長陳時飛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。從事藥品管理達39年之久的陳時飛，在接下大陸國家藥監局前的35年仕途均在浙江省醫藥管理局任職，曾是一名對藥品、疫苗等安全管控十分有經驗的老手。

▲大陸國家大陸國家藥監局前副局長陳時飛退休兩年後被查。（圖／翻攝微博）

《南方都市報》報導，陳時飛曾擔任4年的國家藥監局副局長，2022年8月卸任。此後，他仍擔任中國醫院協會副會長，出席相關社會活動。兩個月前，他還出席了醫藥論壇。

公開資訊顯示，陳時飛，1962年7月出生，浙江天台人，浙江大學碩士，並有理學博士學位。陳時飛1983年從大陸中國藥科大學藥學系藥學專業畢業後，入職浙江省醫藥管理局，並在此工作長達35年。

就在2018年7月，大陸爆發嚴重醫療舞弊事件，長春長生公司違法生產狂犬病疫苗，最終導致7名高級官員被問責，包括前食品藥品監管總局局長畢井泉引咎辭職。此時，陳時飛在杭州表示，「疫苗事件再次給我們敲響警鐘，大家要從藥物研發的源頭開始重視藥品安全有效，創新引領監管，不是監管指導創新，企業創新和我們監管的共同點，就是藥品的安全、有效和質量可控。」

兩個月後，陳時飛便由浙入京，擔任大陸國家藥監局副局長，分管藥品註冊司、藥品監管司和人事司以及下轄直屬單位，中檢院、藥典委、藥審中心、核查中心、執業藥師中心、一四六庫等。

據了解，陳時飛無論在地方還是中央，皆是手握新藥審批大權的負責人，而他在退休後兩年被查，也是大陸國家藥監局成立7年來，首個因案接受調查的中管幹部。
 

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