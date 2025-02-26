肯德基超夯「莎莎咔啦肉霸堡」登台了！雙層炸雞夾整塊薯餅

▲肯德基「莎莎咔啦肉霸堡」登台。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

風靡日韓、新加坡等地的超夯「肯德基雙層咔啦肉霸堡（Zinger Double Down）」終於強勢登台，直接用2塊酥脆咔啦雞腿排代替漢堡包，夾著酥脆薯餅、生菜等餡，搭配微辣特製莎莎醬，3月4日起限時35天開賣。

▲▼2塊咔啦雞腿排夾入薯餅、生菜等料。

肯德基推出全新「莎莎咔啦肉霸堡」，捨棄麵包，嚴選2塊厚實多汁的原塊咔啦雞腿排做為主角，重磅的雙倍肉量提供滿滿蛋白質，內層則夾入現炸薯餅，搭配新鮮萵苣、濃郁起司片，再佐以特製墨西哥莎莎醬增添清爽口感，單點售價159元、套餐售價214元起，3月4日起至4月7日限時35天於全門市販售。

▲麥當勞大麥克家族限時回歸。（圖／業者提供）

另，麥當勞「大麥克家族」即日起則重磅回歸，包括「經典大麥克」主打雙層牛肉，搭配獨特大麥克醬、生菜等料；還有重量級「無敵大麥克」，以3層焦香麵包與4層100%純牛肉層層堆疊，佐以大麥克醬及酸黃瓜、洋蔥、起司等料，打造擁有15層厚美味組合，單點118元、經典套餐183元。

「香雞大麥克」也同步回歸，改以雙層酥炸雞排結合經典大麥克醬，單點98元、經典套餐163元，販售至3月25日或售完為止。