漢堡王「水牛城經典系列」回歸！夾了雙層厚切牛、滑嫩烤雞腿

▲漢堡王「水牛城經典系列」回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「漢堡王」超人氣「水牛城經典系列」重磅回歸，選用酸甜勁辣的水牛城辣醬做為主角，搭配雙層安格斯厚切牛肉、滑嫩烤雞腿，一次推出4款漢堡選擇，即日起限時限量上市。

漢堡王「水牛城經典系列」回來了，選用水牛城辣醬入料，水牛城辣醬勁辣中帶酸甜，是使用大蒜、洋蔥、胡椒等多重辛香料製成，並加入芹菜強化口感、法式芥末醬增添濃郁風味，一共打造4款漢堡口味。

▲水牛城雙層脆雞堡放了2片鹹香雞肉排。

包括堆疊2片安格斯厚切牛肉「水牛城重磅雙牛堡」、結合370度火烤純牛肉「水牛城牛肉堡」，以及放進整整2片鹹香雞肉排的「水牛城雙層脆雞堡」、搭配滑嫩烤雞腿的「水牛城烤腿堡」，單點售價124元起，即日起至4月14日限時限量開賣，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

▲本村炸雞推出期限限定「蜂蜜黑胡椒」炸雞。（圖／本村炸雞Bonchon提供）

另，韓式炸雞品牌「本村炸雞Bonchon」近日則推出全新期間限定「蜂蜜黑胡椒炸雞」，特意選用帶有松木、柑橘以及黑胡椒獨有辛香的亞洲黑胡椒醬，結合滑順蜂蜜甜香，打造鹹甜又有淡淡辛辣的口感，再搭配酥脆炸雞，每一口都能吃到豐富滋味，預計販售至6月底。

為歡慶新品上市，至2月28日凡於門市購買本村炸雞L，並對店員說出通關密語「Honey Bonchon Honey Chicken」，即可享有蜂蜜黑胡椒炸雞現折50元優惠。