林毅夫稱「中國解救特斯拉」　鼓勵台商緊抓陸未來市場新機遇　

▲ 大陸前央行行長、知名經濟學家林毅夫專題演講 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

全國台企聯今（24）日在北京舉行第一期台企聯大講堂，邀請演講嘉賓大陸前央行行長、知名經濟學家林毅夫專題演講，聚焦大陸經濟發與國際情勢變化，即使經濟放緩，全世界每年30%的市場擴張都在大陸，基本格局不會變，鼓勵台商抓緊人工智能與新能源新機遇。他也舉例馬斯克因為在大陸深耕，強大的產業配套與市場需求，讓他從差點破產到現在公司市值飆破6千億美金，「可以說是中國解救特斯拉」。

「第一期台企聯大講堂」今24日在北京舉行，大陸出席家拼有大陸全國政協常委、前央行行長、知名經濟學家林毅夫，大陸國台辦副主任潘賢掌、國台辦經濟局長彭慶恩、北京市台辦主任霍光峰、全國台企聯常務副會長兼秘書長張世宏；台灣方面出席依序是全國台企聯會長李政宏、全國台企聯榮譽會長丁鯤華、全國台企聯秘書長兼發言人孫德聰、台灣商業總會主席賴正鎰等代表。

▲ 大陸國台辦副主任潘賢掌 。（圖／記者任以芳攝）

潘賢掌致詞時指出，2024年大陸GDP達134兆元人民幣，同比增長5%，經濟總量穩居全球第二。儘管面臨外部挑戰，大陸憑借完整產業鏈、龐大內需市場和政策支持，仍展現出強大韌性。他強調，2025年是「十四五」收官之年，「十五五」開局之年，大陸將持續完善惠及台胞台企的政策，鼓勵台商順應經濟結構調整趨勢，加快數字化轉型與產業升級，抓住大陸心智生產力新機遇。

▲林毅夫會後接受媒體訪問，鼓勵台商緊抓大陸接下來新機遇 。（圖／記者任以芳攝）

林毅夫會後接受媒體訪問，談到台商在大陸的發展機遇，林毅夫表示，大陸是台商最大的貿易夥伴。以2024年為例，兩岸貿易總額達到2930億美元，其中台灣向大陸的出口額為2178億美元。他指出，隨著大陸經濟的持續增長和市場的不斷擴大，台商在大陸的發展將迎來更多機遇。

林毅夫還提到，儘管近年來大陸的經濟增長速度有所放緩，但這是由於全球經濟週期的影響，而非大陸內部問題。他強調，大陸仍然是全球最大的發展區和擴張最快的市場之一，全世界每年30%的市場擴張都在大陸，基本格局不會變，台商應抓住這一機遇，充分利用政策優勢、市場潛力和產業鏈完整性，實現企業的快速發展。

林毅夫說，預計到2035年至2049年前，除了應付與美國競爭與氣候變遷等因素，大陸經濟增長率將保持平均3.5到4%左右。預計到2049年，中國大陸在世界財富500強企業中的數量將達到220家至240家，這一數字將遠超當前水平。

他繼續舉例，過去有不少台灣企業在大陸市場取得了顯著的成就。以富士康為例，這家原本在台灣的小廠，如今已發展成為全球財富500強企業之一，在大陸設有多個大型工廠，雇傭了數十萬名員工。富士康的成功經驗表明，大陸市場不僅為台灣企業提供豐富的勞動力和完善的產業鏈支持。在此背景下，台灣企業要積極抓住大陸市場的發展機遇，加強與大陸企業的合作與交流。

他特地舉例美國特斯拉新能源汽車成功案例，充分展示大陸產業鏈為其帶來的優勢。原本特斯拉在美國發展了十幾年，產量一度低迷，甚至面臨破產的風險。自2019年在上海浦東投資以來，產量迅速增長，從原來的2萬多輛增加到48萬輛，市值更是高達6000多億美元，遠超傳統三大汽車廠商的總和。

林毅夫直言，「因為中國有全世界最好的產業配套，可以說是中國解救特斯拉，也解救馬斯克，他現在去試售火箭到火星去，要燒錢，就需要賺錢。」因為完善的產業配套和市場規模，完全得益於特斯拉，提供發展機遇。

▲全國台企聯秘書長兼發言人孫德聰。（圖／記者任以芳攝）

至於台商如何抓住這波機遇？李政宏會後接受媒體採訪指出，就新能源領域，像是新能源汽車，甚至是車聯網、AI人工智慧等等，台商可以思考如何在這塊領域去結合，中國大陸有非常大的市場，那就是一個非常好的試點的場景。

「再加上中國大陸有非常多的人才的儲備，還有他自己本身非常完備的產業鏈。」李政宏進一步說，台商如果能夠充分利用這些優勢，利用數位化去賦能自己的企業轉型，也可以開創企業轉型第二春，是非常可期待。

未來大陸「十五五」規劃，智能科技是發展的重中之重，台資企業面對AI科技新浪潮，是否做好轉型陣痛期？孫德聰也直言，「面對轉型，除了自己的創新與資金，還有很重要的市場，因為如果沒有市場，就賺不下去，企業就死掉了。大陸的市場沒有問題，除了部分年紀大的老台商，或沒有人接班，其他台商還是會繼續在大陸深耕。

孫德聰也指出，「智能化跟數位化很重要，昆山台協3年前成立「自轉速改」功能委員會，主要協助台企做轉型，需要大家一起努力。