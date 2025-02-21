吉林妹花150元刺青　店家被判賠9.6萬...8次雷射治療需77萬

▲ 吉林一名14歲少女未經家人同意刺青，結果媽媽氣得告上法院。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

隨著時代的開放，刺青越來越普遍，不過也要注意年齡規定。中國吉林有一名14歲少女，在朋友的介紹下去刺青，媽媽發現後氣得一狀告上法院，求償精神損失費，經過審理後判決也曝光了。

吉林省吉林市昌邑區人民法院就審理一起案件，事情發生2023年5月，年僅14歲的少女經友人介紹來到刺青店，雙方以150元人民幣（約677元新台幣）價格成交後，在雙臂刺上花圖、手腕刺2個漢字，結果被媽媽發現。

對此，媽媽向店家提告，要求返還刺青費用，還有精神損失費50000元人民幣（約22.5萬新台幣），同時申請鑑定，要求賠償刺青清除費。店家辯稱，少女刺青是出於自願，從未對其進行過任何誘導，相反地還勸誡要考慮清楚，而且在刺青前，少女身上已有多處的刺青，且觀察言行舉止，並沒發現是未成年。

由於少女媽媽申請鑑定，法院委託鑑定機構對刺青的清除費、祛疤修復費進行鑑定，經4家醫院門診檢查，認為需要進行8次雷射治療，費用共計769800元人民幣（約７７348萬新台幣），同時因沒有疤痕形成，因此不需疤痕修復費。

法官指出，爸媽作為法定監護人，並未盡到對其教育、監督、保護和照顧的義務，應當承擔40%的次要責任。店家未進行刺青清除，費用尚未實際發生，考慮到相關條件，酌定一次刺青清除費用為96225元（約43萬新台幣），也就是一次雷射的費用。同時判決店家返還刺青費用150元人民幣，並承擔2200元人民幣的鑑定費，如繼續清除刺青，可按實際產生費用，再行主張權利。

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