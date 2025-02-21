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大陸 大陸焦點 特派現場

香港民主黨將解散　反送中後「選舉都參加不了」

▲▼香港民主黨。（圖／翻攝民主黨）

▲香港民主黨成立超過30年。（圖／翻攝民主黨）

記者蔡紹堅／綜合報導

成立超過30年的香港民主黨20日決定解散，黨主席羅健熙證實，將成立三人小組處理解散及相關清盤安排等事宜。反送中後，民主黨在「愛國者治港」的新選制下難以參加選舉，長期「議席缺零」下，缺乏營運資源，募款也相當困難，幾乎沒有運作空間。

民主黨中央委員會20日晚間開會討論黨的未來路線，表決通過解散的建議。黨主席羅健熙會後與媒體見面，他提到，將與副主席莫建成、秘書長梁永權組成三人小組，釐清行政、財務、法律程序等事宜。

羅健熙說，他也要了解黨員的想法，之後會召開會員大會，「若民主黨解散，必須得到出席會員大會的七成半人同意。」

羅健熙指出，他對中央委員會的決定感到可惜，相信黨員都珍惜民主黨的存在。他並強調，不會評論外界對民主黨的說法，也不透露中央委員會開會討論的內容。

▼民主黨的前身為香港民主同盟，結合了多個不同的民主派組織。（圖／翻攝香港民主黨網站）

▲▼香港民主黨創始人李柱銘。（圖／翻攝香港民主黨網站）

至於民主黨的黨產，羅健熙說，根據黨章，在處理財務後仍有餘下的資產，會轉給理念相同的團體或慈善機構。

香港民主黨成立於1994年，是民主派第一大政黨，最早是整合了其他民主派勢力成立，許多成員來自其他組織與團體。1997年之後，民主黨曾是立法會第一大黨，但後來歷經分裂、醜聞等風波，支持度陸續被其餘民主政黨瓜分。

反送中後，香港的民主派政黨、組織陸續解散，民主黨雖持續運作，但已無昔日的影響力。2020年，多名民主派立法會議員的資格被人大常委會取消，爆發「民主派總辭」事件，民主派在立法會議席「歸零」。

2021年，民主派無人報名參選新選制下的立法會選舉；2023年，6名民主黨成員參選區議會，但全員皆未能獲得提名。無法參與選舉，加上議席長期歸零，導致民主黨缺乏營運資源，在募款上也非常困難，幾乎沒有運作空間。

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