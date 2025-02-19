陸球星郭艾倫對抗遭「戳碎結膜」：以後可能打不了籃球了！

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸CBA球星郭艾倫傳出在對抗訓練時被隊友戳中眼睛，導致嚴重受傷，必須進行手術。郭艾倫18日在微博上傳眼睛受傷的照片，並表示，「我以後可能打不了籃球了。」

從郭艾倫上傳的照片中，可以看到他的眼睛流出了鮮血，傷勢並不輕。郭艾倫在貼文中說，「我不知道會不會瞎了，瞎了我就不活了。我以後可能打不了籃球了。這次不知道還能回來不。因為對方一個莫名其妙的動作，毀了我一輩子，我真的很絕望生氣 。」

▼郭艾倫眼睛被隊友戳傷，悲憤發文。（圖／翻攝微博）



郭艾倫更上傳了一段影片，稱自己經歷了最恐懼、絕望的時刻，「對抗的時候被隊員用手指直接砸眼珠裡了，當時下一秒，絕對是一秒鐘的反應，完了我肯定要瞎了。疼得撕心裂肺，我就想如果說我瞎了以後怎麼活，還不如去死了，我肯定不能活了。」

郭艾倫說，「後來上醫院我什麼都看不著，我說我肯定得瞎，檢查完目前是結膜破碎了，在眼睛裡縫了40多針。縫了一個多小時，在手術台上是半麻我能感受每一針扎到眼睛裡的疼，挺了一個多小時。」

郭艾倫更指出，「我真的特別特別生氣，因為隊友一個不是籃球的動作，在一個訓練裡，差點毀了我一輩子，現在不知道自己會不會瞎，還能不能打籃球。」

▼郭艾倫已接受手術，目前尚在恢復中。（圖／翻攝微博）



郭艾倫所屬的龍獅籃球俱樂部也發出通告，證實郭艾倫在對抗訓練中發生了意外，導致右眼不幸受傷，目前已完成手術，進入恢復階段。

俱樂部解釋，對於郭艾倫的受傷深感痛心，並啟動緊急應對預案，第一時間聯繫了中山大學中山眼科中心的國內頂尖眼科專家進行手術、確保郭艾倫得到最好的治療。

俱樂部還說，訓練中的意外是所有人都不願看到的，理解大家對郭艾倫的愛護之心，同時也懇請各方尊重籃球運動的規律和專業性，避免過度揣測，「俱樂部正在對此意外事件進行復盤和反思，計劃在未來升級訓練安全管控體系。」

專家分析，從目前郭艾倫自述的情況來看，若受傷的部位只是結膜，那麼對於視力的影響並不算特別大，但如果屬於眼球破裂傷，那麼不僅需要二次手術，甚至有可能出現郭艾倫自己所說的失明。

▼郭艾倫多次代表大陸國家隊出賽，曾被視為「第一控衛」。（圖／CFP）

