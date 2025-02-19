愛吃1類食物！50歲公務員「腎壞了」　醫檢查嘆：心臟像80歲

▲女公務員戒不了吃甜食的習慣，連帶使心臟、腎臟功能變壞。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

常吃甜食小心洗腎！心臟內科林謂文分享有位女公務員，只要壓力大就會吃甜食、喝飲料紓壓，某天她因頭暈、頸部僵硬就醫，竟發現有嚴重高血壓，當時他勸女公務員戒掉甜食，沒想到她乾脆不回診。幾年過後，她被送急診時，因併發急性腎衰竭開始洗腎，加上讓心肌肥厚，讓他感嘆「所以才50歲，看起來像80歲的心臟一樣」。

心臟內科林謂文在節目《健康好生活》分享指出，那位女公務員第一次來看他的門診時，是40多歲，身高150幾公分、130多公斤，當時她說自己工作壓力大，得靠吃甜食來紓壓，而她某次在公家機關的血壓機量血壓時，竟發現血壓飆到200多，加上她出現頭暈、頸部很硬等症狀，才選擇趕緊就醫。

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林謂文表示，經過檢查，發現這位女公務員已有蛋白尿，腎功能也有點變化，糖化血色素69、血壓在200以上，前前後後用了5種降血壓藥，才把血壓控制下來。幾次治療後，這名女公務員還是無法將甜食戒掉，加上自覺藥吃太多，有2、3顆藥不吃，後來更因為怕被醫生唸，乾脆不去回診。

林謂文接著說到，再次看見這位女公務員出現在病房時，對方已經50歲了，她因喘、胸悶、不舒服掛急診，血壓在180、190上下。林謂文當時看了她的報告，發現她已經有糖尿病，更因急性腎衰竭開始洗腎，且心臟心肌肥厚，「所以才50歲，看起來像80歲的心臟一樣」。

對此，林謂文建議，若想要在料理時減少糖分，可以用「天然甜」的食物代替，包括洋蔥、胡蘿蔔、高麗菜、竹筍、南瓜、地瓜、玉米、芋頭、西瓜、蘋果、芒果、百香果、草莓、奇異果、柑橘類等等，或是鮮奶、奶粉、香菜、薄荷、黑胡椒，都可以適當使用來取代糖的添加。

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