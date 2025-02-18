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社會 社會焦點 保障人權

快訊／限新光三越今天前拆除危險物　台中市府：逾期再罰30萬

▲新光三越,氣爆（圖／記者許權毅攝）

▲新光三越氣爆後，外牆懸掛在空中搖搖欲墜，險象環生。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中新光三越氣爆奪走4條人命，還有近40人受傷。台中市都發局要求19日前要排除剝落危險物，但昨天收到的防護施工計畫書因內容不足，遭到退件。都發局長李正偉今天(18日)表示，已經限期新光三越今天要完成拆除外牆危險懸掛物等，若未完成，將依照建築法開罰6到30萬，「並依最重裁罰金額來開罰」。

台中新光三越氣爆，都發局要求今天就要排除剝落危險物，新光三越昨(17)日請專業建築師提出防護施工計畫書。不過都發局收到後，發現計畫書內根本沒有「施工項目、施工工法、施工動線、施工材料、施工機具」等5項，直接退件。

▲都發局長李正偉。（圖／記者游瓊華攝）

▲都發局長李正偉表示，新光三越必須在今天完成拆除，否則將依法開罰最高30萬元。（圖／記者游瓊華攝）

今天大型吊車已在新光三越進行拆除工程，遭民眾目擊，新光三越將掛在外牆的懸掛物拆下後往館內丟。對此，李正偉表示，新光三越的作法可避免拆除的高空懸吊物掉下來，尊重新光三越的做法，且新光三越今天必須要完成清除，若無完成將依法最重裁罰30萬元。

新光三越今天也回應，針對安全維護計劃，新光三越會盡速提出；針對吊車的部分，今日因屬搶災搶險階段，施工時已依照規定，加強注意，目前建物周邊仍有警戒封鎖線，且封到周邊人行道，加強注意維持；另也已派保全協助維護導引行人，做好路口相關交通管制安全措施。

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