新光三越氣爆炸飛磚牆！墜12F砸死2澳門旅客　現場封鎖清理畫面曝

記者陳以昇、劉人豪／台中報導



台中市新光三越百貨昨（13）日上午11時許發生嚴重氣爆，12樓鋼筋、金屬、磚塊噴飛到1樓，不幸砸死路過的2名澳門籍旅客，釀成4死32傷的悲劇。因新光三越大樓外牆全被炸開，建築結構散落街道，警方封鎖附近道路進行清理。

▲台中新光三越爆炸，今已將磚瓦等集中清理至特定區域。（圖／記者陳以昇攝，下同）

台中新光三越在13日上午11時許傳出12樓發生氣爆，強大威力將大樓外觀炸出大洞，連帶造成多人傷亡，且大量碎片噴灑到1樓，鄧氏一家四代7口包括阿祖、阿公、阿嬤、女童父母、女童叔叔以及女童來台灣旅遊觀光，當時走在路上正好經過新光三越、卻遭氣爆炸飛重物砸到，造成2死5人經重傷，其中阿公與阿嬤當場被爆炸噴落地面的物品砸死，2歲女童也頭部重創，另外，女童父親、母親以及叔叔、阿祖則輕傷，女童父母昨天在事發後，不顧自己傷勢跟上救護車陪女童轉院開刀治療，女童昨天開刀後，已轉加護病房，這3天都是重要觀察期。

昨發生氣爆時，12樓的鋼筋、金屬、磚塊等建材四處噴飛，直接墜落至1樓，大樓外一片狼藉，場面宛如災難電影，經過整夜的搶救與清理，現場已逐步恢復，原本散落各處的鋼筋與磚瓦，如今已被集中清理至特定區域，等待進一步的修復與調查結果。

▲台中新光三越氣爆當時的空拍畫面。（圖／網友「何大帥（Ares Ho）」授權提供）