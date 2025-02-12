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免疫失控！男童流感「壞死性腦病變」逝　醫嘆：吞噬了大腦

▲▼兒童,生病。（圖／取自免費圖庫freepik）

▲一名國小男童，因出現高燒40度、意識不清而急診，檢驗A流併發敗血性休克、壞死性腦病變，住院後一週過世。（示意圖／取自免費圖庫freepik）

文／CTWANT

流感疫情升溫，上週流感新增128例重症、28例死亡，其中一名是南部未滿10歲的男童，原先他發燒、咳嗽、流鼻水，隔天高燒到40度、意識不清、呼吸困難，送急診驗出A流，最後因併發敗血性休克及疑似壞死性腦病變，住院1週便不幸離世。對此台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，真正致命的並不是流感病毒本身，而是身體的免疫系統失控，掀起了毀滅性的「免疫風暴」，「當孩子的免疫系統過度反應，最終攻擊的不是病毒，而是自己的大腦」。

張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」撰文道，這名男童的發病速度極快，從發燒、咳嗽到高燒昏迷，短短1週內就無法挽救，其實「急性壞死性腦病變」主因就是免疫風暴，「我們的免疫系統原本是身體的防衛軍，但當這支軍隊『失控』時，結果就像一場內戰，把自己的身體當成敵人來攻擊」。

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張家銘解釋，「急性壞死性腦病變」本質上就是一場嚴重的細胞激素風暴（cytokine storm），當免疫系統為了對抗流感病毒，釋放大量發炎因子時，不僅會攻擊病毒，還會誤傷身體健康的組織，特別是腦部，而這場免疫風暴就像失控的洪水，瞬間淹沒大腦，造成嚴重的發炎、水腫，甚至神經細胞壞死。

張家銘表示，這就是為什麼「急性壞死性腦病變」的病程發展得如此迅速，前一天孩子可能還只是輕微發燒、咳嗽，隔天就可能高燒4 度、突然昏迷，甚至開始抽搐，送醫後發現腦部嚴重發炎。此時核磁共振影像通常會顯示「雙側丘腦病變」，正是免疫風暴對腦部造成的毀滅性影響，「一旦進展到這個階段，病情往往已經到了生死關頭。不是病毒太強，而是免疫失控太兇猛」。

張家銘接著說到，事實上，病毒本身並不是兇手，而是免疫系統過度反應所造成的連鎖反應，當免疫風暴發生時，腦部的血管通透性增加，導致腦水腫、血栓形成、神經細胞壞死，「換句話說，真正造成嚴重腦部損傷的，不是病毒，而是免疫系統為了對抗病毒，卻『錯傷自己』的過激反應」。

相關研究顯示，有些孩子可能因為基因因素（如RANBP2基因突變），讓他們對病毒感染特別敏感，更容易引發這種細胞激素風暴，張家銘也提到，目前醫學界仍無法確切預測哪個孩子是高風險族群，因此我們只能提高警覺，防範流感的發生，並且在早期發現異常時立即送醫。

對此，張家銘示警，「急性壞死性腦病變」最可怕的地方在於它的「速度」，如果孩子出現以下情況，包括發燒超過40度且不退、精神萎靡並對外界反應變慢、持續嘔吐，甚至無法清醒、開始抽搐或四肢無力等，請家長一定要提高警覺，一旦錯過黃金治療期，孩子的腦部可能會遭受不可逆的損害。

張家銘說，目前「急性壞死性腦病變」沒有特效治療，醫療團隊只能透過高劑量類固醇、免疫球蛋白（IVIG），以及降低腦壓、維持呼吸、控制抽搐等支持性治療來控制病情，即使能夠存活，許多孩子仍可能留下嚴重的神經後遺症，如智能下降、運動障礙，甚至腦白質萎縮，這可能讓家庭需要面對長期的復健挑戰。

最後，張家銘提醒，疫苗與預防才是避免免疫風暴的關鍵，而這次不幸去世的男童，並沒有接種流感疫苗，也引起家長討論。張家銘也建議，雖然接種疫苗不能100%防止感染，但可以降低重症風險，減少免疫風暴發生的機率，進而避免 「急性壞死性腦病變」這類致命性腦病變，「流感不是普通感冒，免疫風暴才是真正的敵人」。


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