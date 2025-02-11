　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

抽查市售羊肉片4成含豬肉　消基會籲修法重罰：摻偽比照詐欺罪

▲▼消基會調查16件市售羊肉片，發現高達7件測到豬的成分，占比超過4成。（圖／消基會提供）

▲消基會調查16件市售羊肉片，發現高達7件測到豬的成分，占比超過4成。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

肉片是民眾在吃火鍋時不可缺少食材，但消基會調查16件市售羊肉片，發現高達7件測到豬的成分，其中3件更未標示含豬肉成分。消基會表示，上述恐違反食安法，最重可處5年以下有期徒刑、拘役或併科800萬元以下罰鍰，提醒民眾購買羊肉前務必檢視相關標示，呼籲政府以詐欺加重論罪進行修法，維護消費者權益。

國內從2014年起，就傳出羊肉含有其他肉類狀況，2023年新北市也曾查獲涉用豬肉冒用羊肉。消基會為了解市售火鍋羊肉片狀況，去年10月在雙北的傳統市場、連鎖火鍋店及網路電商平台購買16件羊肉片（或捲）樣品，其中10件為包裝食品，6件為散裝食品，並在今天公布結果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼消基會調查16件市售羊肉片，發現高達7件測到豬的成分，占比超過4成。（圖／消基會提供）

▲消基會調查16件市售羊肉片，發現高達7件測到豬的成分。（圖／消基會提供）

消基會表示，16件羊肉片樣品中，共有4件未依《食安法》規定進行標示，依法可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，若情節重大者，並得命其歇業，或廢止其公司、商業、工廠的全部或部分登記事項。

消基會說明，根據農業部資料，台灣羊肉產量少，和豬肉價差達到7倍，且市售羊肉商品多次被主管機關查獲羊肉中摻偽豬，若僅標示「羊肉」卻含有豬肉成分，可能涉及食安法。

消基會檢測16件羊肉片樣品中，高達7件測得含有豬的成分，其中3件更未標示含豬肉成分。消基會表示，上述個案恐違反食安法，可處4萬到400萬元罰鍰，或最重可處5年以下有期徒刑、拘役或併科800萬元以下罰鍰，提醒民眾購買羊肉前務必檢視相關標示。

消基會提醒消費者，購買羊肉前務必檢視產地或履歷標示，並檢視是否為重組肉，購買後一定要充分煮熟，同時也建議政府，若羊肉製品含豬成分為國內普遍狀況，應該加強標示管理，避免讓消費者誤會，對於摻偽現象，呼籲政府比照歐盟以詐欺加重論罪進行修法，藉由加重刑罰來維護消費者權益。

▲▼消基會調查16件市售羊肉片，發現高達7件測到豬的成分，占比超過4成。（圖／消基會提供）

▲▼消基會調查16件市售羊肉片，有7件測到豬的成分。（圖／消基會提供）※點圖放大

▲▼消基會調查16件市售羊肉片，發現高達7件測到豬的成分，占比超過4成。（圖／消基會提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
400萬輸光！碎屍魔怨「大嫂要給30萬」換房：想打發我？
印度首批大團來台灣！旅遊5天4夜
福建拍到一群「不明飛行物體」　會排「陣形」還越來越多！
快訊／高鐵旅客突無呼吸心跳！　台中站緊急送下車搶救
快訊／刮中10萬「只給4萬」　彩券行遭懲處
畢書盡「暴瘦剩53kg」　紅眼眶說不出話
快訊／台南規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／15:52南部發生有感地震　震度估3級以上

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

官方掛保證求子超靈　盧秀燕曝「他」吃了台中1物懷龍鳳胎

印度企業獎勵旅遊「首發團800人抵台」　經濟效益估破3千萬

戀愛前後差很大！12星座愛上後無法改掉的4種甜蜜習慣

1周30萬人腹瀉「98.6%是諾羅」　前兒科醫破2迷思：沒特效藥

台灣燈會明開燈「高鐵加開95列車」　尖峰班距不超過15分鐘

今年首例腸病毒併發重症病程曝　高雄1月大早產女嬰染伊科11型

快訊／15:52台南東山區規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／15:52南部發生有感地震　震度估3級以上

快訊／15:45台南規模3.6地震　4縣市有感「最大震度3級」

全身麻醉患者「3小時前灌500cc水」　醫曝原因：仍可進行手術

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

【沒抽中票沒關係】YOASOBI歌迷在小巨蛋漏音區熱血應援！

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

買中古屋「踮腳摸到天花板.電壓無解」　 趙小僑.劉亮佐：下次買房要買新的！

官方掛保證求子超靈　盧秀燕曝「他」吃了台中1物懷龍鳳胎

印度企業獎勵旅遊「首發團800人抵台」　經濟效益估破3千萬

戀愛前後差很大！12星座愛上後無法改掉的4種甜蜜習慣

1周30萬人腹瀉「98.6%是諾羅」　前兒科醫破2迷思：沒特效藥

台灣燈會明開燈「高鐵加開95列車」　尖峰班距不超過15分鐘

今年首例腸病毒併發重症病程曝　高雄1月大早產女嬰染伊科11型

快訊／15:52台南東山區規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／15:52南部發生有感地震　震度估3級以上

快訊／15:45台南規模3.6地震　4縣市有感「最大震度3級」

全身麻醉患者「3小時前灌500cc水」　醫曝原因：仍可進行手術

快訊／台中北區華廈傳墜樓！男租客5樓墜落當場死亡

1張車牌飆破2000萬！「這數字」太稀有　摩托車騎士搶爆了

陳海茵「開學有種開心感覺」　釣出一票爸媽：懂的都懂

選罷法覆議案闖關失敗！行政院不意外　喊話建立更密切溝通平台

持續打撈屍塊！中山大學副教授主動助警　出動掃描式聲納探測器

嗜賭4百萬全輸光！碎屍魔曾抱怨「大嫂要給30萬」換房：想打發我？

廣西現全球第四例禽流感傳人　患者「與死神拔河」兩個月後救回一命

比熊以為「媽媽定點上廁所好棒」　聽到抽紙聲跑來討零食

官方掛保證求子超靈　盧秀燕曝「他」吃了台中1物懷龍鳳胎

李千娜遭豪門尪家暴「醜聞被硬壓下」　新戲揭秘演藝圈潛規則！

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

生活熱門新聞

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

民眾ATM存15萬剩13.7萬　客服稱：你在路上花掉了

男童染流感一周亡！併發「急性壞死性腦病變」速惡化

台中男流感頭痛胸悶掛急診　撐不到1周春節不治

男友忍住不射「大戰20分鐘」超累：拖太久不想要

LINE「免費新字體」曝光！客台語都能通

2波變天溫差破10°C　9縣市低溫特報

50嵐「1飲品」巨好喝　一票人點頭：加珍珠會升天

台北知名虱目魚餐廳「整碗粥都是蟲」　店家道歉

「元宵小過年」12禁忌　1動作恐破財衰整年

想起老闆郭正利！導遊眼眶紅「連員工家人都照顧」

女實況主批看演唱會捂耳不尊重　當事人還原被炎上

台灣人「一句口頭禪」秒惹怒日本人！部落客：非常挑釁

獨／台中LaLaport掰了蔦屋書店　品牌無預警撤櫃

更多熱門

相關新聞

台鐵票價可漲26.8%「沒一次到位」　消基會提3個KPI才能再漲

台鐵票價可漲26.8%「沒一次到位」　消基會提3個KPI才能再漲

台鐵董事會通過凍漲30年的台鐵票價可漲26.8%，長途採遞遠遞減，台北到新左營從824元漲至975元，後續還須經交通部審查並報行政院，最快今年上半年有機會上路。消基會表示，該漲幅還算合理，沒有一次漲到位，還可以接受，台鐵應設準點率、服務品質和安全等KPI，達到後才可再次檢討票價。

食物中毒必看！3大證據幫你討回公道

食物中毒必看！3大證據幫你討回公道

部分嬰幼兒米食商品重金屬檢測不合規定　監委要查了

部分嬰幼兒米食商品重金屬檢測不合規定　監委要查了

公路局稽查「iRent過度蒐集個資」　業者承諾：即起關閉上傳分享

公路局稽查「iRent過度蒐集個資」　業者承諾：即起關閉上傳分享

稱「庇護島成駕駛危險區」挨轟　消基會喊冤：是希望加強標示

稱「庇護島成駕駛危險區」挨轟　消基會喊冤：是希望加強標示

關鍵字：

消基會羊肉片豬羊變色消基會羊肉

讀者迴響

熱門新聞

快訊／S媽沉寂9天首發聲！

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

民眾ATM存15萬剩13.7萬　客服稱：你在路上花掉了

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

快訊／iOS 18.3.1更新突襲發佈

國小開學爸爸們看呆了　校門出現吸睛警花

男童染流感一周亡！併發「急性壞死性腦病變」速惡化

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

柯文哲直通習近平辦公室！　管道曝光

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

台中男流感頭痛胸悶掛急診　撐不到1周春節不治

男友忍住不射「大戰20分鐘」超累：拖太久不想要

更多

最夯影音

更多

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面