抽查市售羊肉片4成含豬肉　消基會籲修法重罰：摻偽比照詐欺罪

▲消基會調查16件市售羊肉片，發現高達7件測到豬的成分，占比超過4成。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

肉片是民眾在吃火鍋時不可缺少食材，但消基會調查16件市售羊肉片，發現高達7件測到豬的成分，其中3件更未標示含豬肉成分。消基會表示，上述恐違反食安法，最重可處5年以下有期徒刑、拘役或併科800萬元以下罰鍰，提醒民眾購買羊肉前務必檢視相關標示，呼籲政府以詐欺加重論罪進行修法，維護消費者權益。

國內從2014年起，就傳出羊肉含有其他肉類狀況，2023年新北市也曾查獲涉用豬肉冒用羊肉。消基會為了解市售火鍋羊肉片狀況，去年10月在雙北的傳統市場、連鎖火鍋店及網路電商平台購買16件羊肉片（或捲）樣品，其中10件為包裝食品，6件為散裝食品，並在今天公布結果。

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▲消基會調查16件市售羊肉片，發現高達7件測到豬的成分。（圖／消基會提供）

消基會表示，16件羊肉片樣品中，共有4件未依《食安法》規定進行標示，依法可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，若情節重大者，並得命其歇業，或廢止其公司、商業、工廠的全部或部分登記事項。

消基會說明，根據農業部資料，台灣羊肉產量少，和豬肉價差達到7倍，且市售羊肉商品多次被主管機關查獲羊肉中摻偽豬，若僅標示「羊肉」卻含有豬肉成分，可能涉及食安法。

消基會檢測16件羊肉片樣品中，高達7件測得含有豬的成分，其中3件更未標示含豬肉成分。消基會表示，上述個案恐違反食安法，可處4萬到400萬元罰鍰，或最重可處5年以下有期徒刑、拘役或併科800萬元以下罰鍰，提醒民眾購買羊肉前務必檢視相關標示。

消基會提醒消費者，購買羊肉前務必檢視產地或履歷標示，並檢視是否為重組肉，購買後一定要充分煮熟，同時也建議政府，若羊肉製品含豬成分為國內普遍狀況，應該加強標示管理，避免讓消費者誤會，對於摻偽現象，呼籲政府比照歐盟以詐欺加重論罪進行修法，藉由加重刑罰來維護消費者權益。

▲▼消基會調查16件市售羊肉片，有7件測到豬的成分。（圖／消基會提供）※點圖放大