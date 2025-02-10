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納加拿大為第51州？　川普親口認「我認真的」：他們會過得更好

▲▼川普和加拿大總理杜魯道見面，痛罵假新聞。（圖／路透社）

▲ 杜魯道先前與川普會晤。（圖／路透社）

文／中央社

美國總統川普在今天播出的福斯新聞（Fox News）訪談中說，他是真的想把加拿大變成美國第51州。

川普接受福斯新聞主播拜爾（Bret Baier）訪問時，被問到有關他想併吞加拿大的說法是否「認真」時答道，「對，沒錯。」這段訪談是週末期間於佛羅里達州預錄。

川普說，「我認為加拿大成為（美國）第51州會過得更好，因為我們每年損失2000億美元給加拿大。我不會讓這種事發生…我們為什麼每年要付2000億美元給加拿大？這根本是補貼。」

美聯社報導，美國並未補貼加拿大，而是向自然資源豐富的加拿大採購石油等產品。美國對加拿大的貨物貿易逆差近幾年來逐步擴大，於2023年達到720億美元，這筆赤字很大程度上反映美國從加拿大進口能源。

川普數次聲稱加拿大若同意成為美國第51州會過得更好，但加拿大人非常不能接受。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）本月7日在一場與商界和勞工領袖舉行的閉門會議中說，川普是認真想將加拿大納為第51州，目的是取得其自然資源。

川普今天搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）前往紐奧良觀看職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級盃」（Super Bowl）時告訴記者，加拿大沒有美國貿易就「活不下去」，而作為北大西洋公約組織（NATO）創始國之一，也不能再依賴美國的軍事保護。

他說，「大家知道，他們沒付很多軍費。他們不多付的原因是他們假設我們會保護他們…他們不能這樣假設，因為，我們為什麼要保護另一個國家？」

川普還在福斯新聞訪問中說，他沒看到加拿大和墨西哥採取足夠行動來避免美國課徵關稅。川普對這兩個最大貿易夥伴課徵的關稅原應於本月初生效，但在溝通後暫緩30天實施。

川普說，「不夠，做得還不夠…必須有具體行動。這不能繼續這樣下去。我會做出改變。」（譯者：曾依璇／核稿：劉文瑜）

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