2025全球前25大最佳航空公司　長榮、星宇上榜

▲2025全球前25大最佳航空公司公布，長榮航空排名第11。（圖／記者蔡玟君攝）



記者詹雅婷／綜合報導

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com於8日公布「2025全球最佳航空公司」（World's Best Airlines For 2025）前25名排行榜，由大韓航空奪下榜首，接著第2至5名依序是卡達航空、紐西蘭航空、國泰航空、新加坡航空，長榮航空排名第11，星宇航空第18。

網站AirlineRatings.com上月公布的全球前25大最安全航空公司關注安全性，而這次的「全球最佳航空公司」（World’s Best Airlines）則把舒適度與反饋等列為重點。在這次前25名榜單上的航空公司均符合一連串特定要求，包括提供全面的全方位服務體驗、經濟艙座位間距至少31吋。

▲AirlineRatings.com表示，奪下榜首的大韓航空在乘客舒適度方面大獲成功。（圖／CFP）

AirlineRatings.com表示，奪下榜首的大韓航空在乘客舒適度方面大獲成功，經濟艙座椅間距為33至34吋（約84至86公分），在業界處於領先地位，透過拒絕減少座位間距，確保乘客能有舒適的旅行體驗。

CNN指出，大韓航空擊敗去年冠軍卡達航空奪得第一，因保持原有座位配置、優先考量經濟艙乘客需求獲讚賞。AirlineRatings.com執行長彼得森（Sharon Petersen）透過聲明表示，許多航空公司選擇增加777飛機座位，把經濟艙座位間距縮為31至32吋，但大韓航空並沒有這麼做。

以下為AirlineRatings.com評選的「2025全球前25大最佳全方位服務航空公司」

1.大韓航空（Korean Air）

2.卡達航空

3.紐西蘭航空（Air New Zealand）

4.國泰航空（Cathay Pacific）

5.新加坡航空（Singapore Airlines）

6.阿聯酋航空（Emirates）

7.日本航空（Japan Airlines）

8.澳洲航空（Qantas）

9.阿提哈德航空（Etihad）

10.土耳其航空（Turkish Airlines）

11.長榮航空（EVA Air）

12.斐濟航空（Fiji Airways）

13.維珍航空（Virgin Atlantic）

14.全日空（ANA）

15.墨西哥航空（Aero Mexico）

16.加勒比海航空（Air Caraibes）

17.泰國國際航空（Thai Airways）

18.星宇航空（STARLUX Airlines）

19.越南航空（Vietnam Airlines）

20.斯里蘭卡航空（Sri Lankan Airlines）

21.法國航空（Air France）

22.荷蘭皇家航空公司（KLM）

23.喀里多尼亞航空（Air Calin）

24.模里西斯航空（Air Mauritius）

25.嘉魯達印尼航空（Garuda Indonesia）