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獨／史書華又出事！辦OMEGA名錶團購被控侵權...判他要賠50萬

▲▼「盾牌牙醫」史書華2023年辦OMEGA名錶團購，被網友揪出盜用吳怡農帥照換臉的侵權疑慮，最後卻被OMEGA原廠控告假冒合作之名侵害商標權 。（圖／翻攝臉書粉專《盾牌牙醫史書華》）

▲「盾牌牙醫」史書華（左）2023年辦OMEGA名錶團購，被網友揪出盜用吳怡農（右）帥照換臉的侵權疑慮，最後卻被OMEGA原廠控告假冒合作之名侵害商標權 。（圖／翻攝臉書粉專《盾牌牙醫史書華》）

記者黃哲民／台北報導

「盾牌牙醫」史書華前年（2023年）4月高調舉辦亞米茄OMEGA名錶團購，標榜「和瑞士精品160年的OMEGA合作」，被網友嘲諷是否賣淘寶貨，引起亞米茄瑞士原廠注意，雖證實史賣真品，但告史編造合作之名並擅自使用商標、致消費者產生混淆誤認，史堅稱事先已談妥合作，智慧財產及商業法院沒採信史的辯解，判他不得再侵害OMEGA商標，並須賠償原廠50萬元，可上訴。

史書華本案是在2023年4月29日，在個人臉書粉專、團購平台等處，推出號稱「史上第一團」的OMEGA名錶團購活動，標榜「和瑞士精品160年的OMEGA合作」，包含幾種超限量、全台僅配給個位數的錶款，不但提供超級VVIP價格、可臨櫃拿錶、絕非水貨二手貨，還送買不到的OMEGA限量好禮。

▲▼「盾牌牙醫」史書華2023年辦OMEGA名錶團購，被網友揪出盜用吳怡農帥照換臉的侵權疑慮，最後卻被OMEGA原廠控告假冒合作之名侵害商標權 。（圖／翻攝臉書粉專《盾牌牙醫史書華》）

▲「盾牌牙醫」史書華2023年辦OMEGA名錶團購，被網友揪出盜用吳怡農帥照換臉的侵權疑慮，最後卻被OMEGA原廠控告假冒合作之名侵害商標權 。（圖／翻攝臉書粉專《盾牌牙醫史書華》）

支持史書華的網友力挺「太狂了」、「教主好適合代言手錶」等語，質疑的網友嘲諷史是否賣淘寶貨、A貨，被史反嗆「買不起」、「沒有廠商要跟你合作，就到處抹大便」，但眼尖網友揪出史將個人頭像P到吳怡農身上，可能有侵犯肖像權之虞。

史書華起初回應賣萌「我喜歡怡農啊（趁亂告白）」，自認「我跟怡農身高差不多」，被網友回覆「西裝皺摺也差不多」、酸他盗圖換臉舉動不可取，史才留言向吳道歉，推稱設計師為了增加樂趣、「我沒注意到，這是我的疏失」，但強調跟OMEGA專櫃合作團購，「我不賣假貨，也不會賣淘寶」。

▲▼「盾牌牙醫」史書華2023年辦OMEGA名錶團購，被網友揪出盜用吳怡農帥照換臉的侵權疑慮，最後卻被OMEGA原廠控告假冒合作之名侵害商標權 。（圖／翻攝臉書粉專《盾牌牙醫史書華》）

▲「盾牌牙醫」史書華2023年辦OMEGA名錶團購，被網友揪出盜用吳怡農帥照換臉的侵權疑慮，最後卻被OMEGA原廠控告假冒合作之名侵害商標權 。（圖／翻攝臉書粉專《盾牌牙醫史書華》）

網友熱議引起OMEGA瑞士原廠注意，內部調查發現，史書華從2023年1月間，陸續到OMEGA位於新北市1家百貨公司專櫃買錶，同年4、5月間正逢母親節檔期，史刷卡一次購買某系列手錶10只，專櫃給其中幾款手錶95折優待，並依史的要求，開發票給史的公司。

原廠認為史書華假冒原廠合作團購名義，目的是賺取轉售商品或刷卡紅利，卻造成消費者混淆誤認原廠與史有贊助、授權關係，且史在團購文宣大量使用OMEGA已在我國登記註冊商標，形同攀附原廠商譽、榨取原廠長期努力打造著名商標的成果。

原廠告史書華違反《商標法》與《公平交易法》，要求不得在網路商店、任何商業文書、廣告、數位影音或其他媒介物，繼續使用相同或近似原廠註冊商標「OMEGA+Ω」的標識，且須銷燬含有這些商標的廣告行銷物品，並要求史賠償500萬元。

史書華否認不法，堅稱自己是OMEGA的VIP客戶，舉辦本案團購前，已跟OMEGA專櫃及台灣分公司談妥合作，約定團購消費者可享用他的VIP優惠，有對話紀錄為證，他在團購文宣使用OMEGA鐘錶照片與商標，表彰絕無贗品，屬於合理使用。

史書華主張本案團購消費者看到文宣，相信貨源來自原廠，買到的也是正版商品，不會對OMEGA商標信譽產生負面聯想，他沒欺騙消費者或意圖攀附原廠商譽的搭便車行為，毫無侵犯商標權或擾亂市場交易秩序舉動。

智財商業法院審理認為史書華本案團購文宣，確實造成消費者混淆誤認OMEGA原廠和他有合作、授權關係，可能造成「OMEGA+Ω」的著名商標信譽受減損，判史不得再繼續使用、侵害OMEGA商標權、已用到相關商標的行銷物要銷燬，且須賠償原廠50萬元，可上訴。

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