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跟拍台東自閉症兄弟　台灣攝影師黃迦作品巴黎展出

▲▼台灣新生代攝影師黃迦入選第7屆「DIOR新秀攝影獎」，作品《Silence Is Speaking》結合紀實攝影和素人繪畫，將與其他12名入圍者於法國亞爾國際攝影節期間，在盧瑪亞爾當代藝術中心展出。（圖／文化部提供）

▲台灣新生代攝影師黃迦作品《Silence Is Speaking》結合紀實攝影和素人繪畫。（圖／文化部提供）

文／中央社

旅法藝術家黃迦5日起在巴黎「歐洲攝影之家」舉辦個展，其作品跟拍一對台東自閉症兄弟，並透過繪畫與其共同創作。歐洲攝影之家讚譽黃迦以敏銳的共情能力陳述嚴肅議題。黃迦表示，她希望與拍攝對象建立合作關係，讓他們自己說話，「我們都是這件作品的藝術家。」

黃迦作品「Silence is Speaking」2024年在法國亞爾國際攝影節（Les Rencontres d’Arles）榮獲「DIOR新秀攝影獎」，該獎創立於2018年，是專為世界頂尖藝術與攝影學校的在校生與應屆畢業生所設的國際比賽，獲選者可在隔年於巴黎歐洲攝影之家（La Maison Européenne de la Photographie）辦理個展。

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來自台灣的黃迦代表巴黎國立高等美術學院參賽，在13名候選人中脫穎而出。「Silence is Speaking」是她以6個月的時間，貼身紀錄一對位在台東的重度自閉症兄弟—阿策與阿湛的生活。他們無法言語，和罹患癌症的父親與重度憂鬱的母親同住。黃迦透過攝影、素人繪畫、錄像，以藝術與阿策、阿湛共同訴說這6個月的生命片段。

黃迦告訴中央社記者：「我好奇的是，像這種看似悲慘的主題，身在其中的人真的覺得悲慘嗎？會不會從他們眼睛看出去的世界與我想像的並不一樣？」

「Silence is Speaking」的展覽入口設置一面塗鴉牆，復刻了阿策與阿湛在台東住家牆上留下的日常痕跡，並以等比例大小輸出至巴黎展場。走進展區，一幅幅的攝影、繪畫、文件鬆散展開；有時創作者是黃迦、有時是阿策和阿湛、有時是他們三人，相互交錯，將6個月的朝夕相處凝縮在不到30件的作品中，所呈現的畫面沒有衝突、沒有屎垢，只有尚未被定義的行動瞬間。

曾拍攝紀錄片的黃迦，希望自己能在鏡頭前後取得平衡，甚至與拍攝對象建立合作關係，從旁觀走向對方心中。她說：「我想要找到他們的不可思議之處，讓他們自己說話，我們都是這件作品的藝術家。」

「Silence is Speaking」是黃迦自2018年展開的計畫，而她與這家人的緣分持續至今，尤其加入阿策與阿湛的父親所成立的「台灣自閉兒家庭關懷協會」，黃迦常從法國回台東擔任實驗課程的美術老師，與自閉兒共同創作。

歐洲攝影之家的策展人凡松東（Aden Vincendeau）肯定黃迦的共同創作風格，她認為「Silence is Speaking」是一項私密的藝術計畫，觀眾能藉此探訪阿策和阿湛的內心世界，感受他們使用語言之外的溝通方式。

歐洲攝影之家的藝術總監貝克（Simon Baker）接受中央社的訪問，他認為攝影藝術的最大價值在於「溝通」。貝克說：「攝影作品本身不具有絕對的客觀真實，但攝影者是真的，被攝者也是真的，就像我們在『Silence is Speaking』裡能看到黃迦以細膩敏銳的方式來陳述此嚴肅議題。」

貝克肯定黃迦在創作上的共情能力，「Silence is Speaking」的風格與其長時間關注被攝者的紀實攝影方式，令他想到Jim Goldberg、Alessandra Sanguinetti、與Nick Waplington等攝影家。

歐洲攝影之家位於巴黎瑪黑區，創立於1996年，是展示法國當代攝影藝術的重要美術館，尤其規劃Studio展間，以支持年輕與新銳藝術家聞名，被館方視為法國攝影界的未來。「Silence is Speaking」將於Studio展出至3月30日止。

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