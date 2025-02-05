豐田獨資上海建廠！　「陸產LEXUS純電車」2027年亮相

▲LEXUS。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

豐田汽車今（5）日正式宣布，與上海市政府達成戰略合作，將在上海市金山區獨資設立LEXUS純電動汽車及電池研發生產公司，計劃於2027年投產。此舉意味著LEXUS首次在中國大陸實現本土化生產，並成為繼特斯拉之後，第二家在上海獨資建廠的外資汽車企業。

綜合陸媒報導，新工廠將採用100％獨資模式，與特斯拉上海超級工廠類似，專注於研發和生產LEXUS品牌純電動車型，覆蓋電池技術、智慧駕駛及電池回收等領域。

此外，該工廠計劃實現95％以上的大陸本土零部件使用率，產品不僅面向中國市場，還將出口至日本及其他海外市場。

豐田表示，新工廠將引入「劃時代的革新性生產技術」，打造環境友好型生產線，呼應中國「2030年碳達峰、2060年碳中和」目標及豐田自身的「環境挑戰2050戰略」。合作範圍還將擴展至長三角地區，推動氫能、智慧物流等技術的應用。

▲北京車展的LEXUS展位。（圖／翻攝自中國質量新聞網）

作為豐田旗下的豪華汽車品牌，LEXUS於1994年進入大陸市場，並於2005年正式在大陸成立特許經銷網絡。目前，豐田在大陸擁有兩家合資公司，LEXUS則一直維持進口銷售方式。

根據官方數據，2021年，LEXUS在大陸的銷量達到22.7萬輛，但隨後開始出現波動；2022年銷量為17.6萬輛，2023年銷量約為18.14萬輛；2024年，LEXUS累計在大陸銷量超過18萬輛，成為大陸市場中唯一實現正成長的進口豪車品牌。

豐田CEO佐藤恆治自2023年起推行「電動汽車優先」戰略，計劃2026年前推出10款全新純電車型，目標2030年全球年銷量100萬輛。中國市場被視為核心戰場，LEXUS在大陸生產將顯著降低成本，並借助本土供應鏈提升電動車型性價比。

不過，在失去「進口光環」後，LEXUS需直面賓士、BMW等已在大陸進行生產的豪華品牌競爭，LEXUS原有用戶群體能否接受陸產車型仍是未知數。