竹北吊車大王樂透中100萬！一去領錢「直接被砍半」：晴天霹靂啊

▲竹北吊車大王胡漢龑。（資料照／記者謝盛帆攝）

記者曾筠淇／綜合報導

人稱「竹北吊車大王」的胡漢龑，是啟德機械起重公司董事長，年收高達30億，有4房嬌妻和14名子女。稍早粉專「啟德機械起重工程-股公司 」貼出一段影片，可見胡漢龑本來中了100萬元的加碼獎金，結果稅扣一扣，就只剩下79萬多元，而且等他要領錢了，才知道有2個人中獎，因此最後拿到30幾萬元（接近40萬元）。

粉專「啟德機械起重工程-股公司 」稍早貼出一段影片，胡漢龑昨日到新竹湖口買大樂透，結果晚上就接到老闆電話，說他應該中了100萬元的加碼獎金。然而當他早上興高采烈的要領獎，卻發現扣完稅之後，居然剩不到80萬元。

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「沒想到，更晴天霹靂的是，刷下去才知道有兩個人中獎！」胡漢龑表示，他的百萬獎金喜悅，直接被砍半，「真的是整個晴天霹靂啊～」

胡漢龑也在影片中進一步透露，他昨天買了10本刮刮樂，結果沒中多少錢，於是後來又買了8、9萬元的彩券。得知中100萬元的當下，讓他又驚又喜，但沒想到扣了20%的稅，以及千分之四的印花稅後，只剩下79萬多元，「我覺得很不合理啊，立法委員要修法！」

胡漢龑接著說，等他要領錢的時候，又得知有兩個人中獎，所以100萬元的獎金瞬間變成30幾萬元（接近40萬元）。不過他還是說，他願意持續做公益。

影片最後，也可以看到胡漢龑站在彩券行門口「發千元大鈔」，少說發出去16張鈔票，就連狗狗也有得拿。

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