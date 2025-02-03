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買刮刮樂中100萬！「省4000元印花稅」方法曝光　網：可教怎中獎嗎

▲▼台彩2025金蛇年2000元刮刮樂。（圖／記者呂佳賢攝）

▲「2000萬超級紅包」有1200個100萬元的獎項。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都趁著春節期間買刮刮樂，期待自己能夠成為中獎的幸運兒。原則上，若中獎金額超過5000元，就要扣稅20%，以及負擔4‰印花稅。不過近日就有網友分享不被扣印花稅的方法，文章曝光後，也掀起網友討論。

如果買刮刮樂又幸運中獎，根據台彩官網，獎金單注新台幣5000元（含）以下者，不會被課稅；但如果單注獎金超過新台幣5000元者，則應按照中獎金額全額扣除20%，若有小數點，將無條件捨去。此外，若單注中獎獎金超過新台幣5000元，以現金或轉帳方式支付獎金者，須代扣千分之4印花稅

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倘若想省下印花稅，其實有方法！財政部過去曾分享印花稅的節稅方法，「收取價金書立收據時，如對方以票據（包括匯票、本票及支票）支付，並於書立收據時載明票據名稱及號碼，該收據就可以免貼印花稅票」。

財政部舉例，「乙支付甲新台幣50萬元，甲於收取現金時開收據給乙，該收據即屬銀錢收據，應按千分之四計貼2000元印花稅票」；「乙交給甲××銀行面額50萬元支票乙紙，甲未於收據書明收取支票，該收據仍屬銀錢收據，應按千分之四計貼2000元印花稅票」；但如果「甲於收據內書明收取『××銀行支票，支票號碼×××××』等字樣時，則該收據就可以免貼印花稅票了」。

▲▼台彩2025金蛇年2000元刮刮樂。（圖／記者呂佳賢攝）

財政部也指出，收受政府機關票據（公庫支票），且於領款前就出具收據者，如載明「領取票據」字樣，即可免貼印花稅票，「惟領取票據時，應於收據上補載票據名稱及號碼」。

近日就有網友在Threads上發文分享這個省下「印花稅」的方式，以100萬元來舉例，就可以省下4000元。

只是文章曝光後，不少網友則直呼，「我不在乎印花稅，我更在乎哪一張能中100萬」、「只要能中100萬，我給4萬印花稅都沒關係」、「知道怎麼領獎了，可以教怎麼中獎嗎」、「大家都不缺這4000元，缺的是能中百萬的彩券」。

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刮刮樂節稅印花稅

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