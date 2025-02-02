川普2.0關稅戰再起！學者分析「有對策反擊」：北京這次沒在怕

▲面對川普的一連串加徵關稅的行政命令，有專家表示，北京已經準備好反擊對策。（圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

美國總統川普於美東時間1日履行了他競選時的承諾，宣布對加拿大、墨西哥和中國的進口商品加徵關稅，以阻止非法移民和毒品從這些國家進入美國。根據川普簽署的行政命令顯示，關稅將於美東時間2月4日凌晨12:01之後生效。不過香港《南華早報》也指出，中國其實「沒在怕」川普2.0的新關稅戰爭，北京也已經準備好堅決反擊。此外，這2個地緣政治對手未來可能還有迴旋妥協的空間。

據《南華早報》的報導，川普的白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）日前解釋，向中國進口商品徵收關稅，是對「中國採購並允許非法芬太尼流入我國、造成數千萬美國人死亡」所做出的必要回應。白宮也補充，針對加墨中3國的關稅將持續實施，直到阻止非法毒品和移民流入美國的行動取得重大進展。

對此，新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授駱明輝（Dylan Loh）指出，華府對中國進口商品加徵10%關稅的措施，與川普先前威脅要課徵60%的關稅相比，已大幅縮減。考慮到川普已經透露60%關稅是美中最大限度的談判底線，北京「肯定」會制定應對川普關稅戰的方案，包括對美國進口商品徵收報復性關稅。

但駱明輝補充，中國可能不會全面對美國產品加稅，「我相信這將是經過衡量且精心設計的，以免招致川普採取進一步的懲罰措施。單憑這一點，不會對中美關係產生太大影響。大多數市場已經將關稅因素考慮在內，北京方面也已經預料到關稅戰的到來。」

北京中國人民大學國際事務研究所所長王義桅也分析，中國對川普的關稅「早已做好準備」，並稱「這只是時間問題」。他認為，川普1.0對中國進口產品徵收關稅時，關注的是中美之間的貿易逆差，但現在的美國領導人似乎正利用關稅，作為讓製造業回流美國的工具，而且川普2.0似乎「權力更大，也更加成熟」。

「但中國也不再是8年前的中國，」王義桅表示，美國無法撼動中國在全球供應鏈的領先地位，且「中方一定會堅決回應。」他補充，中國將制定應急計劃，將稀土等美國高度依賴中國的產業納入潛在的報復項目。儘管美國已試圖減少對中國的依賴，但這需要時間和高昂的成本，因此可被視為中國應對關稅戰的戰略手段之一。

另一個北京「不怕」川普關稅戰的原因，是中國比起其它經濟體，經濟相對自給自足，從而減少了關稅戰的影響。王義桅解釋，關稅戰也會加劇美國的通膨危機，影響國內消費和美國整體經濟。

然而，話鋒一轉，王義桅也觀察到，中美關係已出現了改善的跡象，並表示「短期內看起來不會那麼糟」。尤其中美2國有相似的國家利益，北京可以與華府在某些領域合作，包括俄烏戰爭，「從長遠來看，中美關係存在結構性挑戰……但川普重返白宮實際上正為2國談判提供了空間。」

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