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1舉翻轉2千女性有投票權！哲學家：每天做1件害怕的事練勇氣

法官，法槌（圖／視覺中國CFP）

▲美國政治家在壓力恐懼之下，勇敢投下翻轉的一票，讓2千萬女性從此有了投票權。（示意圖／視覺中國CFP）

文／萊恩．霍利得 Ryan Holiday
摘自／三采《勇氣在召喚：幸運之神眷顧勇者

1920年的時候，哈瑞．波恩（Harry Burn）不過是田納西州一名尋常的政治人物。此人過去的言行沒什麼特別之處，沒有過大膽的言論或投票紀錄。他不是什麼改革鬥士，甚至不太可能成為政治明星。當時的波恩才24歲，眾議員的任期才過了兩年。

「我的票不會害到你。」他對他在政壇的老闆這麼說，後者堅決反對憲法第19修正案，也就是賦予女性投票權的修正案。他們相信波恩，而他確實在兩輪投票中投票支持要推遲這條修正案。波恩甚至在西裝領片上別了朵紅玫瑰，那是反對賦予女性投票權的象徵。

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眾議院前兩輪的投票都出現僵局。到了8月18日再行投票的這一天，波恩竟投下了決定性的贊成票！那一刻，全場譁然，不僅是因為這一票代表田納西州批准了該條修正案，這一票也瞬間造成全國性的翻盤，意味著修正案立即通過，全美2千萬名女性就此擁有了投票權。

我們可以想像此舉帶來的震驚，也可以想像他在投票前心裡有多麼恐懼。波恩是個聽媽媽話的孩子，他真的用行動來支持寡母。波恩擔心此舉會遭到群眾暴力威脅，也擔心挑戰競選連任的計畫會受影響，會有多數選民極其不悅。然而他還是做了，那可能是他人生中最可怕的一刻。

我們可以拿哈瑞．波恩在飽受折磨下展現出來的勇氣，跟馬侃（John McCain）參議員在他政治生涯遭遇過一個類似時刻做對照。幾乎就在波恩遭遇良心危機的大約100年後，「平價醫療法案」（Affordable Care Act）在美國參議院裡同樣遭逢一票定生死的命運。

馬侃長久以來對於這樁又被稱為「歐巴馬健保」（Obamacare）的法案採取批判立場，事實上他還曾經倡議要將之廢除。但當參議院挑燈夜戰進行投票的時候，上演了戲劇化的一幕。輪到馬侃投下決定性的一票時，這位越戰英雄先是舉起他還完好的右臂，接著很快地拇指朝下表示「反對」，使得共和黨想要阻止平價醫療法案通過的努力頓時功虧一簣。

馬侃曾在2010年批評民主黨為通過法案用盡各種手段，雖然共和黨當時在國會裡占多數，但他拒絕支持他所屬的政黨採取相同做法。不過，相對於我們這裡所要探討的，他為什麼這樣做其實並不重要，重要的是他這樣做的感受。

這兩人的投票雖然都只花了「幾秒鐘的勇氣」，但可以肯定的是馬侃心裡的惴惴不安一定不及哈瑞．波恩。他心裡並不感到衝突，他也沒有動搖或自我質疑。此人在政治生涯中，總是屢屢做出讓人意料之外的事。也因而每個人都對他氣得跳腳，但馬侃還是堅持原則，即便那並不一定最符合他的最佳利益。

波恩恐怕是閉著眼睛投下他不知道會帶來何種後果的一票，應該多數人都相信這樣的行為無異於政治自殺。波恩從未做過這樣的事，其實他緊張無比，他並非渾身充滿勇氣。要不是母親寫的一封信，他可能無法應付那一刻的恐懼和懷疑。

「歡呼吧兒子，投票支持女性投票權，別讓眾人懷疑，」母親在信中如此說，「我注意到錢德勒的演說，內容很尖酸。我一直在看你是怎麼樣站出來，但我都還沒看到你這樣做⋯⋯記得，做媽的好孩子，幫忙『凱特』太太對付『壞蛋』，讓這個法案通過，哈！媽媽就寫到這裡了。愛你的媽媽。」

馬侃的母親在平價醫療法案要進行投票的那時候，已經105歲，她不需要提醒兒子該怎麼做。因為馬侃老太太從小就教育他要去做難事。馬侃曾寫過他是從母親身上學到要樂迎困難，因為那是「趣味人生的要素」。

他已經養成了勇敢的「習慣」，而我們都該這樣做。馬侃投完票轉身離去時，可以看到他眼神透露出他心意已決，其中還藏著一絲欣喜。他喜歡在共和黨高層人士面前，使出那出其不意的一手。此舉對他的人生和政治生涯都是致命的一擊。

我們不能夠單單期望自己只在關鍵時刻勇敢，勇敢是平時就需要培養的。沒有任何運動員會想要心存僥倖贏得比賽，反而是在平日就不斷地練習，千錘百鍊。不管是在混亂的爭奪戰中，在臨時組隊的比賽裡，還是在健身房裡，他們腦海中都有一座鐘，隨時都在計時。

這裡要來個老生常談的建議：每天做一件讓自己訝異的事。

就結果而言，這樣做並不壞。如果平常都沒有練習，要如何期望自己做出會嚇到自己——也嚇到其他人——的事？要是連平常沒什麼重大利害的時候都沒有這樣做了，要怎麼能相信自己會在情況險峻的時候挺身而出？因此我們必須試驗自己，養成勇敢的習慣。

美國作家愛默生（Ralph Waldo Emerson）說：「不斷去做你害怕做的事」。美國心理學家威廉．詹姆斯（William James）在文章裡說過，人們應該「把神經系統變成盟友，而不是敵人」。當我們養成自動反射動作，就不會剩下太多空間去想東想西，也就不會有太多空間做出錯事。

他說，沒有人比「除了優柔寡斷之外什麼都不習慣」的人更悲慘了。事實上應該是：沒有人比動不動就選擇逃避和怯懦的人更悲慘了。

這樣的人，不只其日常生活糟糕透頂，當他們遇到重大時刻的時候，會讓自己和每一個人失望。那麼，你能做的最好的事情，就是從小事做起。比如將淋浴的水調成冷水，主動跳出來安撫騷動的觀眾，或是毫不在乎他人的眼光，穿上滑稽的戲服逗樂孩子們。要有能力承受他人的白眼或高傲態度，毫不猶豫地承認自己不知道某件事，同意去嘗試過去未曾嘗試過的事情。

這樣一來，我們就會知道在面對重大情況時應該如何行動，以及我們會做出什麼樣的事：勇敢的事，正確的事，有原則的事，無論後果為何。

▲▼三采出版《勇氣在召喚：幸運之神眷顧勇者》。（圖／三采）

★本文摘自三采出版《勇氣在召喚：幸運之神眷顧勇者》，作者萊恩．霍利得（Ryan Holiday）為知名哲學作家，全球作品累積銷售已破1000萬本。

在此系列書中透過豐富的歷史名人事蹟，結合斯多葛哲學的核心思想，深入探討「勇氣」、「自律」、「正義」和「智慧」四大美德，在這個猶豫、焦慮和害怕的時代，重新探索古希臘哲學在現代社會中的實踐方式。

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