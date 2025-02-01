國道7車追撞回堵10公里　下午「11地雷路段」最慘塞到凌晨3點

▲今早國1北向233.8公里處發生7輛小客車追撞事故，占用內線及中線車道。（圖／高公局提供）

記者洪巧藍／台北報導

今天是大年初四，春節連假進入尾聲，國道湧現大量北返車潮。高公局表示，今（1）日上午發生多起國道事故影響行車，其中最嚴重是國1北向233.8公里處發生7輛小客車追撞，造成後方車流回堵10公里；至於今日下午重點壅塞有11路段，其中國1北向苗栗-湖口恐塞到隔天凌晨2點，國3北向大山-香山、國5北向宜蘭-坪林更會塞到凌晨3點，提醒用路人注意。

高公局表示，今日截至上午11時，國道全線交通量為41.1百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。預估今日交通量為136百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國1北向南屯至台中系統；國3北向彰化系統至和美、大山至西濱；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致正常。

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▲國1北向232.4公里處發生5輛小客車追撞事故，占用內線車道。（圖／高公局提供）

在國道事故方面，高公局指出，今日上午8時58分於國1北向209.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時06分排除，造成後方車流回堵5公里；9時16分於國1北向232.4公里處發生5輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時36分排除，造成後方車流回堵9公里；9時25分於國1北向233.8公里處發生7輛小客車追撞事故，占用內線及中線車道，於上午10時00分排除，造成後方車流回堵10公里；這些事故皆嚴重影響行車順暢。

高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10仁武-左營端等路段。

根據高公局推估，壅塞時段影響大多得到晚上8點之後，其中國1北向苗栗-湖口恐塞到隔天凌晨2點，國3北向大山-香山、國5北向宜蘭-坪林更會塞到凌晨3點。建議用路人透過高速公路1968網站、App及警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

▲大年初四國道疏運措施。（圖／高公局提供）