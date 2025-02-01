日本擬對半導體出口管制　陸商務部：影響供應鏈安全穩定

▲半導體晶片。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

日本政府1月31日宣布擬對十餘種半導體相關物項實施出口管制，並將多家中國大陸企業列入「最終用戶清單」。大陸商務部表示，此舉將影響產業鏈供應鏈安全穩定，干擾企業間正常商業往來。

大陸商務部發言人表示，一段時間以來，個別國家泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對中國半導體等產業實施制裁打壓。日方擬實施的出口管制措施，將影響產業鏈供應鏈安全穩定，干擾企業間正常商業往來，損害兩國企業利益。

該發言人稱，希望日方聽取業界理性聲音，從維護國際經貿規則及中日經貿合作大局出發，及時糾正相關做法，避免有關措施阻礙中日兩國經貿關係健康發展，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。中方將保留採取措施的權利，堅決維護自身合法權益。

▲中日關係。（圖／路透社）

日本財務省貿易數據顯示，2024年全年，日本半導體及相關產品出口總額為6兆0755.7億日元。其中對中國的半導體出口額1兆3129.7億日元，佔比21.6％。相比之下，美國市場佔日本半導體出口額的4.4％，歐盟佔3.5％。

《第一財經》報導，日本的半導體設備供應商一直將中國視為最大收入來源。根據東京電子（TOKYO ELECTRON）發布的財報，2024財年結束時，中國市場的收入佔總收入的44％，相比2023財年的23％大幅增長。

此外，日本半導體設備製造商SCREEN Holdings在2024財年從中國獲得了43％的總銷售額，較2023財年的19％大幅上升。該公司預計，到2025年3月結束的財年中，中國市場的銷售佔比將達到41％。

日本政府不斷加碼半導體出口管制措施。2023年3月，日本政府宣布對23種半導體製造設備實施出口管制，相關措施於同年7月正式生效。2024年4月，日本政府再次宣布擬對半導體等領域相關物項實施出口管制，修訂措施於當年9月8日實施。