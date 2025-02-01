快訊／08:57台南楠西規模3.8地震　最大震度2級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者葉國吏／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天上午8時57分台南市楠西區發生芮氏規模3.8的小區域地震，震央在台南市政府東北東方38.5公里處，深度15.9公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為2級，出現在台南市楠西、嘉義縣大埔、雲林縣四湖。

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根據氣象署測報資料，震度2級地區為台南市、嘉義縣、雲林縣，震度1級地區為高雄市、嘉義市、彰化縣。

資料來源：氣象署