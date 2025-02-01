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重案回顧／內湖富家子染毒成不定時炸彈！　放火燒屋險害死母兄

▲▼ 內湖兇殺案，朱姓外甥(綠衣者)持刀刺殺譚姓阿姨，遭依殺人罪起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

▲朱姓男子(綠衣者)因持刀刺殺阿姨，遭依殺人罪起訴，他3年前還曾因在住處縱火，遭判刑4年。（圖／記者黃宥寧攝）

記者吳佩蓁／台北報導

北市內湖區朱姓男子2023年11月持刀當街刺殺親阿姨，震驚社會。據悉，朱男家境富裕，但自從染上毒癮後精神狀況不佳，時常做出脫序行為，成為家人眼中的不定時炸彈。2022年朱男在住家門口潑灑汽油縱火，導致屋內一片焦黑，還差點燒死媽媽及哥哥，他自己也全身多處燒燙傷，士林地院依放火未遂罪，判處朱男有期徒刑4年。

判決指出，朱男2022年11月15日晚間8時，前往北市中油大直站購買2桶92汽油，接著回到內湖住處後，朱男提著汽油上3樓並朝門口潑灑汽油，以火柴點燃後引發火勢，住在同樓層他戶的媽媽及哥哥聞到燒焦味後緊急逃生，並撥打119求救，幸警消及時到場並撲滅火勢，但朱男被救出時四肢燙傷2度、臉部燙傷、頭髮焦黑。

▲▼殺阿姨朱嫌 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲朱男辯稱他當時精神不穩，試圖輕生才縱火。（圖／記者黃宥寧翻攝）

朱男辯稱，他從25歲開始吸食安非他命，因而出現情緒激動、怪異言談、聽幻覺、妄想與危害親人與社區等行為，至今已因違反毒品危害防制條例案遭移送達14次，案發當天他因精神不穩，試圖輕生，「想連同房子一起燒掉」，但他不敢跟家人說想結束生命，所以才買汽油回家縱火，怕家人難過，也怕又影響到他自己。

▲▼ 內湖兇殺案 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲朱男染毒後脫序行徑頻傳，2023年當街刺死阿姨後，竟在一旁翹腳抽菸。（圖／記者黃彥傑翻攝）

不過，檢警勘驗相關監視器畫面，發現朱男購買汽油時並無異狀，且買完後隨即回家點燃火勢，可見其行為時並無因精神障礙或心智缺陷，致不能辨識其行為違法性或辨識能力欠缺或顯然降低，因此不符減刑條件。

法官審理認為，朱男確實已著手放火，幸因火勢未延燒即被消防人員熄滅，未導致房屋重要構成部分遭燒燬而未遂，依刑法第25條第2項規定減輕其刑。

法官審酌朱男因有輕生念頭，一時失慮，竟仍基於放火燒燬現供人使用之住宅之犯意，在住處潑灑汽油縱火，致生公共安全甚鉅；幸因經消防人員獲報到場撲滅，而未造成被告以外之人之傷亡，亦未生財物之重大毀損，依犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，處有期徒刑4年。全案仍可上訴。

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