紅包袋別急丟！4大「招財秘訣」讓你新年財運滾滾來

▲紅包袋別急著丟，留著它可以招財又保平安。（示意圖／CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

你知道「紅包袋」也能招財保平安嗎？收到紅包時，把裡面的錢拿出來用掉之後，別急著把紅包袋丟掉，因為它不僅能裝錢，還能幫你招財、保平安、吸好運等等，命理資訊平台「旺好運」分享「紅包袋4大招財秘訣」，讓你新的一年財運滾滾來！

秘訣一：壓歲錢放枕頭下

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過年時，長輩給的紅包俗稱「壓歲錢」，象徵著避邪和祈安的祝福。傳統上，父母會將錢放進紅包袋，然後放在孩子的枕頭下，目的是驅趕年獸，保護孩子免受災厄，讓他們能夠安穩入睡，這個習俗流傳至今，將紅包放在枕頭下不僅是保平安，還能在潛意識中吸收新年福氣！

秘訣二：紅包袋留到元宵節

拿到紅包後，別急著把錢拿出來後就把紅包袋丟掉，因為紅包袋象徵「好運」和「祝福」，所以可以把紅包袋保留一段時間，把這份好運延續下去。建議留到春節結束，甚至保存到元宵節過後，這樣不僅持續好運，財運也能跟著延續一整年，讓你一路旺到底！

秘訣三：168元招財法



這個招財法簡單又有趣！「168」有著「一路發」的意思，是大家公認的招財密碼。所以，你可以在紅包袋裡放入168元隨身攜帶，這不僅能增旺財運，還能隨時提醒自己：今年，財運一定「一路發」，這樣的紅包袋，讓每個月都充滿財源，運氣也更加順利！

秘訣四：十全十美招財法



如果你希望自己的財運更加穩定，可以試試這個「十全十美」的招財法，只需要在紅包袋裡放進10個10元硬幣，象徵著「十全十美」，寓意事事圓滿、財運穩定，每當你看到紅包袋時，就會不自覺地微笑，這樣一來，財運自然也會越來越好，富貴永隨身！

另外，開工紅包也有招財法，「旺好運」指出，開工紅包千萬不要隨便花掉，不僅會漏財，甚至會影響工作運勢，最好將開工紅包先隨身攜帶三天，等到三天後，再把它放進辦公桌的抽屜裡，這樣能保持財運的吸引力，讓事業運蒸蒸日上！