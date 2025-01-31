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華府墜機67人全罹難！　川普證實：當下發生一連串糟糕決定

▲▼美航64人客機撞黑鷹直升機，恐無人生還。（圖／路透）

▲美航64人客機撞黑鷹直升機，川普表示無人生還。（圖／路透）

文／中央社

美國華府29日晚間發生客機與黑鷹直升機在空中相撞後墜河的意外。美國總統川普今天說，導致事故原因尚不明。但他多次提到，兩架飛機不應在同一高度，「當下有一連串糟糕的決定」。

川普（Donald Trump）今天在白宮就這起事故召開記者會。他多次提到，兩架飛機在同一高度，這不應該發生。直升機可以很快停下來、上升、下降、或者轉向，但是卻完全在一樣的高度，「（當下）應該要有人指出這點」。

川普說，他昨天聽了事故前的空中交管對話，塔台管制員對黑鷹直升機說，是否有看到客機，接著管制員要直升機跟著客機飛進來。幾乎就在幾秒鐘後，事故就發生了。「跟著（客機）飛進來，這意思是，一切都沒問題。」

▲▼美航客機與黑鷹直升機相撞，川普為此空難意外默哀。（圖／路透）

▲美航客機與黑鷹直升機相撞，川普為此空難意外默哀。（圖／路透）

他說，塔台管制員「可以早一點讓」直升機停下、往上或往下飛，「可以有許多不同的處理方式」，但是不知道什麼原因，直升機卻持續前進。塔台管制員最後有對直升機提出警告，直升機稍微轉向，卻為時已晚。

川普也說，直升機轉向的方向顯然不正確，「與它被指示的方向有些相反」。

川普強調，他並非指責塔台管制員造成這起事故，而是有許多地方可以質疑。管制員必須是能力很強的天才，而事故當下「有一連串糟糕的決定」。

失事班機是美國航空（American Airlines）子公司PSA航空（PSA Airlines）執飛的龐巴迪（Bombardier）區域客機，機上有60名乘客、4名機組員。UH-60黑鷹直升機有3名軍人。川普說，這起事件無人生還。

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