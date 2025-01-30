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75歲媽嚴重車禍住院！兒女將年夜飯搬進病房　陪母親共度除夕夜

▲▼婦人車禍嚴重開刀住院復健，一家人將年夜飯搬進病房與母親團圓。（圖／宏仁醫院提供）
▲婦人車禍嚴重開刀住院復健，一家人將年夜飯搬進病房與母親團圓。（圖／宏仁醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市一名婦人，在2024年底因車禍傷勢嚴重，開刀後仍在宏仁醫院住院，直到除夕夜當天，主治醫師准許放假4小時返家吃年夜飯，但許女的兒女擔心影響母親復健狀況，所以決定把圍爐餐移至病房，一家人在醫院陪母親團圓吃飯，院方看了直呼，是最好的新年禮物。

彰化縣1名75歲許姓婦人，2024年底因車禍傷勢嚴重，開刀後進行復健，主治醫師原本准假准假4小時，讓許婦可以回家吃年夜飯，但許婦子女擔心影響病情，決定把圍爐餐移師病房，一家人團聚吃飯，讓醫護人員感動也印象深刻。

▲▼婦人車禍嚴重開刀住院復健，一家人將年夜飯搬進病房與母親團圓。（圖／宏仁醫院提供）

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許婦大女兒劉小姐說，母親2024年11月車禍，不僅撞斷肋骨、左小腿骨折、嘴巴破相，還顱內出血住進加護病房，送員基開刀後，轉入常春醫院復健，仍需插鼻胃管，無法自行走路，1月中轉入宏仁醫院持續復健。

但許婦仍惦記農曆除夕年節一家人的團圓飯，所以在除夕前，許婦家人與主治醫師討論後，醫師同意許婦除夕夜回家4小時吃年夜飯，但許婦子女商議後，決定給許婦一個驚喜，前晚把圍爐宴帶到病床前，和許婦在病房團圓。

宏仁醫院護理部主任蕭麗紋說，許婦子女非常孝順，每天都輪流探望，看到全家人在病房吃團圓飯，讓輪值無法回家吃團圓飯的護理人員也覺得很溫馨，持續監測許婦的病情，營養師則協助叮囑許婦飲食情況。

收治許婦的宏仁醫院醫療副院長蘇俊郎說，過去確實看過很多「久病床前無孝子」的案例，但病塌也有許多孝心感人的故事，今天查房評估許婦的狀況已好轉許多，經由積極的復健，已移除氧氣與鼻胃管，也開始練習使用助行器走路。

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