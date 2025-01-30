農業青年大使來向林佳龍拜年　餐桌展示台灣軟實力

▲農青大使將以產品入菜，準備一桌澎湃的年菜與外交部長林佳龍拜年。（圖／外交部提供，下同）

記者皮心瑀／台北報導

以「新南向政策」目標國為交流對象的「農業青年大使」，由外交部與農業部自2017年開辦，每年甄選具有農林漁牧專業及實務背景的青年出國交流，實踐「以人為本，雙向交流」的精神，今年特地以自家農產品入菜，向外交部長林佳龍拜年，展示台灣農業青年世代從農場果園、魚塭到外交餐桌的精湛實力，是台灣走向世界的重要力量。

「農業青年大使」開辦以來已有138 名農業青年前往菲律賓、印尼、越南、馬來西亞、泰國、印度等國家訪問，擴大台灣的「農青」和新南向農技交流和創業的契機。

2024年第五屆農業青年大使計畫選出24名專業青年，分為兩團於8月底前往泰國及馬來西亞展開為期7天的交流行程。他們拜訪農業高校、研究機構，並深入考察當地農業設施及農企業，與產、官、學界互動熱絡，不僅推廣台灣農業軟實力，也助農業青年探尋國際商機。

林佳龍上任以來，強調新南向政策「以人為本」的精神，推動在「產業、資金、人才」等領域加強與新南向國家合作，更將「智慧新農業」列為外交部「榮邦計畫」八大旗艦計畫之一，盼善用我國優勢產業，深化全球夥伴關係。今年的農青大使計畫也將持續舉辦，預計6月展開第六屆農青大使的甄選活動。

外交部每年接待400-500組外賓訪團，在台期間安排部次長設宴款待。外交部在準備宴客時也會別出心裁，善用台灣在地食材入菜，讓外賓品嚐台灣農產品的鮮甜好滋味，呈現創新又道地的台灣特色美食，深受外賓喜愛。