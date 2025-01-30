桃園「馬祖新村眷村文創園區」進駐招募　文化局歡迎業者進駐

▲桃園市文化局團隊針對「馬祖新村眷村文創園區」招募文創業者，提供6間眷舍進駐，圖為現場表演狀況。（資料照／文化局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市府團隊近年持續深耕地方文創產業，今年辦理「馬祖新村眷村文創園區年度第一次眷舍招租計畫」，提供業者展現創作及文創商品、服務場所，同時還透過人才、產品及市場三大層面整合，發揮產業群聚效應，以期提升桃園市文化創意產業發展。

文化局指出，桃園市文創發展基地「馬祖新村眷村文創園區」，從2018年起至今累計有24組業者進駐舊有眷舍空間，其中包括有早午餐、咖啡館、客製旗袍、二手書買賣、手作紙藝、手作花藝、客製傢俱、工匠DIY、親子互動故事屋、眷村飲食、手作甜點、木作文創商品、天然手工冰棒、陶藝創作、寵物餐廳、梭織與渲染織品等優秀品牌，成功活化歷史建築，成為桃園市具指標性之文創場域。

▲桃園市文化局團隊針對「馬祖新村眷村文創園區」招募文創業者，圖為現場表演狀況。（資料照／文化局提供）

文化局表示，這次招租計畫將開放6間眷舍空間，前兩年提供進駐單位租金減免，第三年起恢復正常收租，且每年進行之年度營運考核通過單位，得獲得下年度進駐資格，這項計畫將不限制進駐年限，可進一步保障進駐業者權益。

文化局強調，徵件即日起至今年2月26日（週三）截止，歡迎有興趣文創業者們踴躍投件，詳細計畫內容可上桃園市政府文化局官網，最新消息項下查詢如下網址：https://culture.tycg.gov.tw/。