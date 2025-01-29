最高級別召回！　美國樂事「1款洋芋片」食用恐出人命

▲美國食品暨醫藥管理局（FDA）本週宣佈，將調高樂事一款13盎司派對分享包（Party Size） 經典原味薯片召回令至「最高級別」。（示意圖／翻攝amazon）

圖、文／CTWANT

2024年12月中旬，美國食品暨醫藥管理局（FDA）宣佈，知名零食品牌樂事（Lay’s）的生產商菲多利（Frito-Lay）公司向FDA自主通報，要召回旗下一款13盎司「派對分享包」（Party Size） 的經典薯片。原因是產品中包含未標示的牛奶成分，可能引發引發危及生命的過敏反應。本週FDA再次宣布，將此召回令調高至最高級別的「一類召回」，因為擔心消費者食用了這些產品後，可能會導致「嚴重的不良健康後果甚至死亡」。

據《紐約郵報》報導，FDA在本周宣布，將此前發布的13盎司「派對包」經典薯片召回令調高到最高級的「一類召回」，因為擔心消費者食用了這項產品後，可能會因為產品中未曾標示的牛奶成分，導致「嚴重的不良健康後果甚至死亡」。

牛奶是FDA認定的8大主要食物過敏原之一，對於過敏體質的人可能會引發嚴重的過敏反應，包括蕁麻疹、痙攣、頭暈、聲帶腫脹，甚至昏迷等嚴重後果。

紐約郵報指出，此次召回的高風險分類，強調了過敏原存在的潛在嚴重性。不過根據菲多利公司出示的一份聲明中，該公司向消費者保證，目前尚未收到與此次召回有關的過敏反應報告。

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