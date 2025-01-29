　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

外星人真的存在！前特種兵自曝見過外星科技　美軍秘藏地下設施內

▲▼外星人,UFO。（示意圖／VCG）

▲美國前陸軍特種部隊安德森自曝曾在軍中見過來自外星的科技。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國前陸軍特種部隊安德森（Randy Anderson）最近接受YouTuber米契爾斯（Jesse Michels）專訪，自曝他曾在服役期間，於一座地下軍事設施親眼目睹據稱來自外星的科技，其中包括了一顆懸浮的金屬球體，以及一個帶有象形文字全息投影的手環。

據《每日星報》報導，安德森過去曾在美國陸軍特種部隊服役8年，並在2014年3月前往印第安納州的一座海軍基地受訓。他透露，自己在受訓時，與另一名特種部隊被護送乘搭電梯，進入一座神秘的地下軍事設施，並在那裡見證了他所謂的外星科技。

安德森表示，他們在參觀了中俄的技術後，進入一塊牆上標記著「外星技術」（Off World Technology）的區域。他首先看到一個籃球大小、懸浮在基座上方的金屬球體，看起來很不自然，而且房內的能量也令人感到十分不舒服。

一名研究人員告訴他，這顆球體是從一架墜毀的不明飛行物（UFO）裡取下來的，它可能是控制系統的一部分，並與意識相互作用。安德森回憶，這個參觀過程讓他感受到巨大壓力，但引領他們參觀的人員態度極度冷靜，反而加劇了他的不安感。

接著，安德森看到一個帶有水晶狀螢幕的金屬手鐲，「它似乎可以投影出海市蜃樓的影像，然後螢幕上方開始出現一些象形文字，看起來似乎是某種通訊工具。」安德森透露，這枚手鐲曾導致一名參與回收的技術人員喪命，但具體細節並未公開。

安德森坦言，他最初對公開這段經歷感到猶豫，但受到其他UFO揭秘者的啟發後，他決定打破沉默，把這段塵封10多年的經歷說出來。他表示，這些故事不僅增加了大眾對外星科技的好奇，也讓更多人開始重新審視這些長期被隱瞞的秘密。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
初二回娘家「小心8地雷」！　穿2色衣恐帶衰家運一整年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

外星人真的存在！前特種兵自曝見過外星科技　美軍秘藏地下設施內

30萬死者骨灰無人認領！　殯儀館恐「大規模拋灑」

最高級別召回！　美國樂事「1款洋芋片」食用恐出人命

空姐被甩飛！波音客機降落時「異常搖晃」　她重摔在地尾椎骨折

彭博：微軟調查DeepSeek是否「未經授權」取得OpenAI技術

日本人今年都來這參拜！唯一有「活體白蛇」神社　御守藏蛇皮超招財

美人魚「整顆頭」被水族館巨魚吞入口中！　驚險瞬間曝

DeepSeek重創股市！　美VR神童「痛批媒體」：不應輕信中國外宣

川普企圖「凍結撥款」引全民恐慌！　法官出手擋下

越南男「自製鞭炮」爆炸！炸爛右眼永久失明　手指慘截肢

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

【萬用Lucy健康操】當你被拉進舞池但你不會跳舞：

【幻想她是最好的】計程車司機分享維持30年婚姻的祕訣

南鯤鯓國運籤出爐「一重江水一重山」　廟方：字面上是下籤

【人體升降機】下樓梯爸爸自動蹲下背女兒XD

【呼喚阿公の咒語】萌娃站樓梯間叫阿公抱抱！5秒後阿公立馬從樓下出現XD

【反壁咚教學】女大生被同學示範羞喊：我愛上妳了XD

【自己的零食自己買】德國牧羊犬獨自買香腸　亮出智慧型手錶：老闆結帳！

外星人真的存在！前特種兵自曝見過外星科技　美軍秘藏地下設施內

30萬死者骨灰無人認領！　殯儀館恐「大規模拋灑」

最高級別召回！　美國樂事「1款洋芋片」食用恐出人命

空姐被甩飛！波音客機降落時「異常搖晃」　她重摔在地尾椎骨折

彭博：微軟調查DeepSeek是否「未經授權」取得OpenAI技術

日本人今年都來這參拜！唯一有「活體白蛇」神社　御守藏蛇皮超招財

美人魚「整顆頭」被水族館巨魚吞入口中！　驚險瞬間曝

DeepSeek重創股市！　美VR神童「痛批媒體」：不應輕信中國外宣

川普企圖「凍結撥款」引全民恐慌！　法官出手擋下

越南男「自製鞭炮」爆炸！炸爛右眼永久失明　手指慘截肢

NBA上半季亮點／控球之神聯手法國怪物　溫班亞瑪締首見神紀錄

履歷狂投「沒下文」讓他好焦慮！過來人給建議：總比沒收入好

百貨藏「全台最美菜市場」！台中第六市場必買推薦　豆漿蛋糕超香

在認定誰是真命天子／女之前　愛情通識課教至少結識30個人

2025必看9部強檔國片！　林依晨吳可熙《失明》、林柏宏王柏傑《96分鐘》

【人體升降機】下樓梯爸爸自動蹲下背女兒XD

相關新聞

波音客機降落時「空姐被甩飛」！慘骨折

波音客機降落時「空姐被甩飛」！慘骨折

全日空（ANA）一架載著185名乘客與11名機組人員的客機8日降落於美國洛杉磯國際機場時，因遭遇非預期的劇烈晃動，導致多名機組人員被甩飛重摔在地，其中1人尾椎骨折，另外4人全身出現多處瘀青與擦傷。

微軟調查DeepSeek是否「未經授權」取得OpenAI技術

微軟調查DeepSeek是否「未經授權」取得OpenAI技術

DeepSeek爆紅　美VR神童：不應輕信中國外宣

DeepSeek爆紅　美VR神童：不應輕信中國外宣

川普企圖「凍結撥款」！法官出手擋下

川普企圖「凍結撥款」！法官出手擋下

拼湊2架F-35殘骸　美「科學怪人」戰機首曝光

拼湊2架F-35殘骸　美「科學怪人」戰機首曝光

關鍵字：

美國北美要聞外星科技Randy Anderson

讀者迴響

最夯影音

更多

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

【萬用Lucy健康操】當你被拉進舞池但你不會跳舞：

【幻想她是最好的】計程車司機分享維持30年婚姻的祕訣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面