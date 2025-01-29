外星人真的存在！前特種兵自曝見過外星科技　美軍秘藏地下設施內

▲美國前陸軍特種部隊安德森自曝曾在軍中見過來自外星的科技。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國前陸軍特種部隊安德森（Randy Anderson）最近接受YouTuber米契爾斯（Jesse Michels）專訪，自曝他曾在服役期間，於一座地下軍事設施親眼目睹據稱來自外星的科技，其中包括了一顆懸浮的金屬球體，以及一個帶有象形文字全息投影的手環。

據《每日星報》報導，安德森過去曾在美國陸軍特種部隊服役8年，並在2014年3月前往印第安納州的一座海軍基地受訓。他透露，自己在受訓時，與另一名特種部隊被護送乘搭電梯，進入一座神秘的地下軍事設施，並在那裡見證了他所謂的外星科技。

安德森表示，他們在參觀了中俄的技術後，進入一塊牆上標記著「外星技術」（Off World Technology）的區域。他首先看到一個籃球大小、懸浮在基座上方的金屬球體，看起來很不自然，而且房內的能量也令人感到十分不舒服。

一名研究人員告訴他，這顆球體是從一架墜毀的不明飛行物（UFO）裡取下來的，它可能是控制系統的一部分，並與意識相互作用。安德森回憶，這個參觀過程讓他感受到巨大壓力，但引領他們參觀的人員態度極度冷靜，反而加劇了他的不安感。

接著，安德森看到一個帶有水晶狀螢幕的金屬手鐲，「它似乎可以投影出海市蜃樓的影像，然後螢幕上方開始出現一些象形文字，看起來似乎是某種通訊工具。」安德森透露，這枚手鐲曾導致一名參與回收的技術人員喪命，但具體細節並未公開。

安德森坦言，他最初對公開這段經歷感到猶豫，但受到其他UFO揭秘者的啟發後，他決定打破沉默，把這段塵封10多年的經歷說出來。他表示，這些故事不僅增加了大眾對外星科技的好奇，也讓更多人開始重新審視這些長期被隱瞞的秘密。