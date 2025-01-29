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北市消防局「緊急救護學院」　勇奪金梧桐團體獎殊榮

▲▼ 緊急救護學院在此次評選中脫穎而出，擊敗全國眾多實力雄厚的競爭對手。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲緊急救護學院在此次評選中脫穎而出，擊敗全國眾多實力雄厚的競爭對手。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑／台北市報導

台北市消防局表示，我國以金黃色鳳凰象徵消防、救護隊員，拯救民眾於水火之中的救災救難精神，作為百鳥之王的鳳凰身懷宇宙，只在梧桐樹上棲息，故取「金梧桐」為獎項名稱，頒發給對EMS有廣泛性影響、具有開創性與利他精神的個人或團體，而緊急救護學院在此次評選中脫穎而出，擊敗全國眾多實力雄厚的競爭對手。

▲▼ 緊急救護學院現場模擬傷患救援。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲緊急救護學院現場模擬傷患救援。（圖／記者黃彥傑翻攝）

消防局指出，緊急救護學院自102年開始規劃，經過3年設計及建造，過程中參考台大醫院訓練中心，建置高擬真的模擬醫學訓練基地，並於106年落成啟用後，陸續開發許多創新訓練課程及教材，除了辦理消防局內部救護人員的各種訓練外，更受邀至各縣市無私分享及推廣經驗和創新的作法。

▲▼ 緊急救護學院配置救護車模擬。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲緊急救護學院配置救護車模擬。（圖／記者黃彥傑翻攝）

消防局表示，緊急救護學院過去不斷引領各縣市緊急救護訓練之發展，包含推動全國高品質CPR（HP-CPR）訓練、推動全國院外骨針施打訓練、推動到院前創傷性腦傷（TBI）訓練、導入團隊資源管理（TRM）於救護訓練及勤務、推動到院前進階呼吸道救命術（AALS）、首創警察於消防人員合訓「危機處理小組（CIT）」課程、打造專屬救護技術員之混成教學數位教材及開發各式創新救護課程（正念、溝通技巧、超音波工作坊及遊戲式教學法…等），緊急救護學院儼然成為臺灣推動到院前緊急救護的先鋒，並吸引來自中央（內政部消防署）、及地方各縣市及國際城市來訪交流和參觀，更令臺北市政府消防局成為全臺首個獲得「美國國家救護技術員協會到院前創傷救命（NAEMT PHTLS）」認證的消防機關。

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