國道「二次事故」追撞喪命　大貨車駕駛未擺警示牌遭判刑

▲國一南大貨車追小客車，5分鐘後小客駕駛「三貼」送命。（圖／資料照）

記者劉人豪／新竹報導

2023年4月26日凌晨1時29分許，國道1號南向106.4公里發生死亡車禍，黃姓大貨車司機，因超速行駛且未保持安全距離，追撞同樣外車道的自小貨車，5分鐘後，一輛小客車未注意到前方事故，再追撞肇事大貨，造成小客車王姓駕駛傷重死亡。新竹地方法院依過失致人於死，判黃姓司機有期徒刑7月，緩刑3年。

根據判決，黃男2023年4月26日凌晨1時29分許，駕駛大貨車，由北往南方向沿國道1號公路外側車道，行駛至南向106.4公里處時，因超速行駛且未與前車保持足夠之行車安全距離，於向左偏跨車道線時，不慎追撞同向前方沿外側車道直行的小貨車左後車尾，導致小貨車翻覆。

黃男肇事後，僅顯示車輛危險警告燈光，未設置車輛故障標誌，同日凌晨1時34分許，小客車王姓男駕駛未注意車前狀況，撞擊大貨車左後車尾，導致王男撞傷死亡。

法院審酌，黃男駕駛大貨車肇事後停占車道，造成王男死亡，使其家屬失去至親，兼衡王男亦與有過失，黃男並非應負全部肇責，又黃男犯後坦承認罪，且已與王男家屬調解成立，新竹地方法院依過失致人於死，判黃姓司機有期徒刑7月，緩刑3年。