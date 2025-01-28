2024年各類毒品價碼曝光　大麻成品、毒咖啡包逆勢上漲

▲2024年各類毒品價格均將，僅大麻、毒咖啡包價格不降反漲。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

毒品危害國人，警方也列為查緝重點，且近年警方又屢屢破獲「國際運輸毒品」、「毒郵包」以及「毒品製作、分裝工廠」，北市刑大在2024年前11個月查緝3890件毒品案件，其中查獲人數達4268人，但是各類毒品價格均有下降的趨勢，其中大麻株在2023年要價每株1700元，2024年則降至每株500元，大麻成品價格則是逆勢成長。

警方調查，毒品危害國人甚鉅，其中北市警刑大加強查緝毒品，查緝數量位居六都之冠，其中海洛因價格仍維持各類毒品最高價，價格從2023年的每公克2579.67元降至2233.33元，安非他命的價格則是從每公克2141.67元降至每公克1983.33元。

此外，目前毒害年輕族群最甚的毒品大麻，每株價格從1700元降至500元，但大麻成品價格不降反增，從每公克的價格也從2023年的1416.67元，漲至1441.67元。

K他命部分，2023年每公克價格約1516.67元，2024年統計則降至1416.67元；毒品咖啡包則有成長趨勢，從每包383.33元漲至400元。至於2024年盛行的新興毒品依托咪酯，目前每顆煙彈要價1500元。

警方指出，毒品嚴重危害國人，影響國人生命健康，近期因年輕族群購買大麻需求量增加，導致價格也相對增加，另外毒品咖啡包也是，但毒品咖啡包摻雜多種混合毒品組成，甚至黑心毒販還會在裡面添加粉筆灰，以減少成本。