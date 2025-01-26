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大罷免潮／「揭弊女王」讓綠營恨得牙癢癢　王鴻薇身先士卒無所畏懼

▲▼立委王鴻薇 羅智強 林沛祥 召開揭黑熊學院違法募資 排擠公益勸募做政治活動 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲藍營封王鴻薇為「揭弊女王」。（圖／記者屠惠剛攝）

前言：民進黨立院黨團總召柯建銘已發出罷免「超甲級」動員，國民黨不畏戰，要反殺綠委精準打擊，農曆年後一場罷免大戰勢必風起雲湧。《ETtoday 新聞雲》25、26兩天推出「大罷免潮」專題，訪問被鎖定罷免的藍綠立委，聽聽他們如何迎戰。

記者鄭佩玟／台北報導

去年底立法院三讀通過修正公職人員選舉罷免法、財政收支劃分法、憲法訴訟法之後，親綠公民團體揚言要大罷免、民進黨立院黨團柯建銘也登高一呼，其中國民黨立委王鴻薇因本身能言善道、驍勇善戰，這會期擔任國民黨團副書記長更頻站上第一線開砲，遭側翼列入罷免目標，「山除薇害」志工表示，除了實地收取連署書，每週也都有郵寄收件量，要罷王一點都不難。但藍營人士評估，王鴻薇以105,050票、得票率52.52%成功連任，根本不在易罷名單內。

王鴻薇2023年參與立委補選時，以6萬519票成功擊敗當時的民進黨參選人吳怡農，補選為第三選區的立委，根據公民監督國會聯盟的資料顯示，回顧王鴻薇首任立委的表現，除了出席率100%，在質詢率及法案與預算審查率皆突破90%。王鴻薇過去為揭露新竹市市長林智堅論文抄襲事件的關鍵人物，加上質疑行政院副院長鄭文燦開房間，並且積極追蹤進口超思蛋、不良快篩與高端疫苗等議題，犀利且專業的問政風格早就擁有一票守護者。

不過王鴻薇的仇很值在進入立法院後也越升越高，不管是受訪、質詢時的嗆辣敢言，還是頻頻召開揭弊記者會，都惹怒一眾綠營支持者，藍營人士感嘆，雖然王鴻薇被國民黨封為「揭弊女神」，但同時也因如此成為民進黨欲除之而後快的對象。

第二會期時，王鴻薇肩負國民黨團副書記長一職，在藍綠壁壘分明的立法院，總是衝上第一線對戰民進黨立委，會期入尾聲時，王鴻薇又提案凍結中選會50%的業務費，指民間都在偷跑罷免立委，以預算凍結逼迫中選會，提出新的罷免連署格式及適用日期，遭綠委狠酸「很怕被罷免」。

王鴻薇對此回應，法律規定滿一年之後才可以罷免立委，但很多罷團甚至半年前就開始做了，而立法院也有選罷法修正案，不管有無罷免，中選會就應該管理這些團體是否違法亂罷，要蒐集連署書也要按部就班，自己尊重「山除薇害」這個罷免團體，但應該2月1日後再開始起跑，「新的連署書不能簽嗎？罷免吳思瑤的團體都很守法呀！」

不可諱言，由於藍白聯手大砍政府總預算，無形中也為大罷免潮增添了柴火，而民進黨團總召柯建銘也發起了超甲級動　員，就是要讓罷免遍地開花，王鴻薇也直指，很多地方民代包含市議員，都已經在協助民團進行大罷免；她說，民團不眠不休進行大罷免，當然後面是有民進黨的百分之百支持。

但面對「山除薇害」團體宣稱已掌握了近萬份連署書，王鴻薇還是認為，應該努力做好立委該盡的責任，所以她會無所畏懼勇往直前，繼續監督政府。

而藍營地方人士分析，王鴻薇的地方服務口碑及基層工作做的很札實，即便中山北路一帶偏綠，對王鴻薇的評價也相當好，外加王鴻薇在選區中的北松山佔有優勢，對她是一大助力。

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