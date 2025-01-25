「過年斷捨離」不知如何下手？　專家曝50樣必丟物品清單

▲過年大掃除，專家分享了50樣必丟的物品。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

新年假期即將來臨，歲末年終正是整理家中雜物好時機。日本居家整理專家下村志保美工作中經常協助顧客處理家中不需要的物品，因此她也分享了50件適合在歲末大掃除時丟掉的物品。

壞掉或無法使用的東西

如果是想要修理的家電或家具就應該立刻處理，但如果只是因為懶得丟棄而留著，最好趕快處理掉，反而比較輕鬆。

1. 不打算修理的損壞家電

2. 門無法正常開啟的家具

3. 無法書寫的筆

4. 只剩一個的耳環

5. 再穿一次就會破洞的襪子

6. 穿了會腳痛的鞋子

7. 易裂的老舊曬衣夾

8. 瘦下來才能穿的衣服

9. 缺角的餐具

10. 枯死的盆栽

浪費收納空間卻用不到的物品



許多物品不使用一定是有原因，最好思考一下是否值得繼續保留，因為不好用的物品通常不會突然就變得好用。

11. 1年以上未穿的衣服

12. 因為太重而不想背的包包

13. 太重而不想用的鍋子

14. 不會有客人來卻替客人準備一套專用餐具

15. 寫得不順的筆

16. 無法發揮效果的清潔劑

17. 不實用的花瓶

18. 容易起毛球的衣服

19. 方便但不實用的小家電

20. 容易燒焦的鍋子

過度囤積物品



日常生活中物品會不斷累積，但有些物品過多只會佔據空間。

21. 塑膠袋和紙袋

22. 冷凍庫放不下的保冷劑

23. 免費送的環保袋

24. 打算拿來當抹布的舊布料

25. 準備拿來清潔的牙刷

26. 類似款式的絲襪或內搭衣物

27. 沒時間閱讀的書籍

28. 組裝家具附贈的簡易工具

29. 沒用完的筆記本和便條紙

30. 各種可愛的空盒和鐵罐

已經過期的物品



過期的物品可能對健康造成危害，或是資訊過時造成混亂。

31. 過期的香料

32. 過期的防災食品

33. 不知道何時冷凍的食物

34. 過期的點數卡

35. 超過3年的旅遊書

36. 過期的保證書

37. 過時的活動傳單

38. 不知道何時開封的化妝品或護髮產品

39. 舊信件

40. 明顯過時的衣物

讓人心情低落的物品



看到就會讓人感到罪惡感或有壓力的東西，就應該果斷處理。

41. 一時興起購買的露營用具

42. 放棄考試後剩下的教材

43. 最終沒再使用的運動器材

44. 口味不合的贈品食品

45. 發霉的心愛包包

46. 昂貴但幾乎不用的美容儀器

47. 舊帳單或說明書

48. 舊電腦或數位相機

49. 拍得難看的照片

50. 前任的信件或禮物