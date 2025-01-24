出沒海底電纜區域「詭異徘徊」　海巡署登上蒙古籍貨輪檢查

▲蒙古籍「寶順」號貨輪進高雄港錨泊區整補，海巡登船檢查全程監控。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

蒙古籍「寶順」號貨輪本月初在基隆外海異常繞行，因距岸過近，遭到海巡署調派巡防艇關切，昨（23）日又被發現在枋山海底電纜周邊詭異徘徊，再度引起關注。該輪船長表示，有申請於高雄港外錨區錨泊並進行整補，後續將航往我國領海外，海巡署隨後登船進行檢查，後續將全程掌握密切監控。

蒙古籍「寶順」號貨輪5日2202時在基隆外海因距岸過近，遭到海巡署調派巡防艇關切，該輪表示因「主機故障」下錨維修中，船上11人（1台10印）；6日0134時修復即往外航離，並在台灣南、北部海域繞行。

▲▼蒙古籍貨輪出沒海底電纜區域「詭異徘徊」，海巡署登船查了。（圖／記者賴文萱翻攝）

昨（23）日1015時，「寶」輪於高雄港西北方2.8浬錨地下錨，經聯繫高雄港VTS塔台表示，已核准「寶」輪於錨泊區下錨進行補給；另代理行則表示，本航次不進港，下一目的港為越南。

由於該貨輪出沒地點鄰近枋山海底電纜周遭，23日1322時，高雄隊PP-10032艇協同關務署高雄關巡緝艇CP-10006艇進行登船檢查，各項船籍資料及船舶證書無逾期情形，另貨艙均為空艙，後甲板無拖帶錨爪及船錨裝置，亦未發現船上有破壞海底電纜等設備。

經詢問「寶」輪船長表示，該輪本次為申請於高雄港外錨區錨泊並進行整補，後續將航往我國領海外，等候船主通知再進港維修（主機滑油低壓）或執行運補工作。

▲▼海巡署登船查蒙古籍貨輪，貨艙均為空艙，後甲板無拖帶錨爪及船錨裝置，亦未發現船上有破壞海底電纜等設備。（圖／記者賴文萱翻攝）

「寶」輪由代理行及港勤公司補給船實施食材及淡水補給後，即往外航離，今（24）日0900時「寶」船位於高雄港西南方27浬，持續在我國領海外漂航。

海巡署南部分署表示，持續與航港局等單位監控我國海域船舶動態，倘發現或獲報相關海域內疑有船舶違常滯留情形，即通報各港船舶交通管理系統（VTS），以無線電廣播要求駛離，必要時將派遣艦船艇前往驅離查處。