6.4強震重創楠西！民宅鋼筋外露、整片牆傾倒　居民嚇到不敢回家睡

▲6.4強震重創台南楠西，有民宅鋼筋外露、整片牆倒塌。（圖／翻攝自臉書／楠西在地人）

記者趙蔡州／綜合報導

嘉義縣大埔鄉21日凌晨規模達6.4地震，造成台南市楠西區民宅倒榻、多間民宅牆體及結構受損嚴重，甚至出現鋼筋外露的情況，有災民地震至今都不敢回家睡覺，深怕房子在夜裡突然崩塌，也有災民在臉書貼出楠西民房損毀的畫面，希望政府能盡快提供救援。

嘉義縣大埔鄉6.4地震重創台南市楠西、玉井、南化等地，加上地震發生在凌晨睡眠時間，不少人驚醒後還來不及做出任何反應，就被墜落的傢俱、天花板或剝落的牆體碎片砸中，也有居民第一時間衝出房子，地震平息後回屋看見房子嚴重受損，甚至是鋼筋外露，嚇得不敢回屋睡覺，只能暫時到外地避難。

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地震發生後，有災民在臉書貼出「楠西在地人」貼出房屋被震毀的畫面，有的房屋被震到牆體、柱子破碎露出內部的鋼筋，有的房屋走廊上都是天花板及兩側牆體的碎片，看起來相當驚悚。原PO表示，楠西因為地震，很多房子都變危樓，「希望各級長官看到後能來關心我們」。

▲有災民在臉書貼出自家房屋受損的情況。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

也有網友在爆料公社貼出自家的慘況，可以看見屋內的隔間牆倒塌，旁邊就是臥室的床墊，所以牆體沒有倒向床墊的方向，否則後果恐不堪設想。受災的網友表示，他們的房子位在楠西東勢里，早上已經前往公所通報災情，但由於受災戶數量多及人力問題，目前仍等不到政府人員關心，「誰能幫幫我們？」

針對台南的災情，行政院院長卓榮泰21日下午緊急南下災區，在台南市長黃偉哲的陪同下前往楠西、玉井等地視察。黃偉哲表示，針對因地震受損的房屋，政府將委請結構技師進行評估，並盡可能將財損降至最低，且加緊災後復原作業，另由於年節將近，為了協助災民的生活扶助，市府也將發放慰問金，盼望能夠扶持居民度過難關。

市長黃偉哲強調，非常感謝中央、行政院與其他縣市首長對於台南的關心與協助，給予台南市民很大的鼓舞，期望在中央地方攜手協力下，竭盡可動員的人力、物力與全力，能夠儘快幫忙災區民眾度過這一波艱困時期，也感謝災後第一時間立即投入現場搶救以及協助的市府各機關、區公所人員，還有各民間團體組織的互助支援。