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明偏冷日夜溫差大「周五強冷空氣南下」　一圖看未來一周天氣　

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲明後天氣溫偏低日夜溫差大，周三稍回溫，周五以後又要變冷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳威廷／台北報導

中央氣象署預測，明（20）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣偏冷，中南部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，東半部地區及中南部山區有零星短暫雨；明日苗栗至雲林沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島易有較強陣風，請注意。

▲▼氣象預報圖卡。（圖／氣象署提供）

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▲今晚到明晨三縣市局部地區有10度低溫。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全。

氣象署預報指出，明天環境轉乾，各地持續到周四是多雲到晴的天氣型態，周五、六受到東北季風影響，北部與東半部迎風面有局部短暫雨。

氣象署表示，周五至周末左右有挑戰強烈大陸冷氣團以上等級冷空氣南下，中部以北宜花都會有10-13度低溫，過年期間是否有寒流等級低溫？張竣堯表示，因時間仍長，各預測模式分歧，氣象署會持續觀察。

張竣堯說，未來一周溫度趨勢沒有太大變化，高溫可達20度以上，但下周二前早晚偏涼，低溫13至14度，周三起稍微回升，周五周六時另一波東北季風增強，伴隨冷空氣影響，周六以後溫度明顯下降。

▲▼氣象預報圖卡。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周氣溫降雨預報。（圖／氣象署提供）

▲▼氣象預報圖卡。（圖／氣象署提供）

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