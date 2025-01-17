落葉歸根！胡璉孫女延續祖父遺願　助老榮民骨灰返鄉與兒孫團圓

▲胡璉孫女(中)協助老榮民骨灰返鄉落葉歸根 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

老榮民謝茂榮1949年隨胡璉將軍由潮汕來金門參與金門戰役，其逝世後，今(17日)由胡璉將軍孫女胡敏珍及胡璉將軍和平公益促進會成員、志工，在水頭碼頭送行，將其骨灰經小三通到廈門五通碼頭，再轉高鐵抵達潮汕，由小女兒率長孫及孫媳，玄孫十餘人，在潮汕車站迎接謝爺爺回家。

胡敏珍表示，家屬透過抖音尋求促進會協助，在經過2個月的尋找，並比對資料後，完成了兩岸公證文書認證往返手續，終於完成了老榮民歸鄉的心願。而在與家屬的訪談之中，了解到謝茂榮當年入伍的軍隊是潮汕地區十二軍團的國民革命軍十八軍，其戰爭當時將安家費交給妻小後，便隨胡璉將軍來金門參戰，後因負傷而無法返鄉，最終留在台灣。

▲老榮民謝茂榮骨灰返鄉與兒孫團圓。（圖／記者林名揚翻攝）

據悉，謝茂榮在1955年間上士退役，而後輩退輔會安排到彰化相關農場工作，在農場內種植鳳梨，直到64歲時，移轉戶籍到彰化榮民之家安養，但於67歲時患高血壓及心臟血管病，在69歲時於嘉義榮民醫院仙逝。

據了解，胡璉將軍和平公益促進會，為胡璉將軍三子胡之耀次女胡敏珍女士所創立，並由其擔任理事長。

胡之耀是家中唯一聽從父訓從軍，不僅任職空軍飛官，更在退役後轉職退輔會，在其工作十年期間，接觸很多單身無眷老兵，在1990年間就開始交待長子胡敏昇(後易名為胡峰銨)，負責起帶單身老兵回家的工作。

胡之耀交代長子，要協助在陸遺族老兵遺產取得，並照顧清寒榮民及遺孤，但胡敏昇長期往返兩岸奔波，於在陸期間心臟病發搶救不及，2019年不幸離世。胡敏珍希望延續其父兄及祖父對老兵的關愛，把能帶回去的老兵，都帶回去，盡力完成其祖父曾經對這一群老兵許下「帶他們回家」的承諾。