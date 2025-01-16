快訊／最年輕死囚黃麟凱22:03伏法　台灣時隔5年再次槍決

記者黃哲民、趙蔡州／新北報導

最年輕死囚32歲黃麟凱2013年以童軍繩將19歲王姓女友、47歲女友母親勒斃，2017年被依性侵殺人、殺人罪判處死刑定讞。法務部16日晚間證實，黃麟凱晚間10點03分在台北看守所刑場伏法，預計10點45分將召開記者會說明死刑執行情況。這也是台灣時隔5年再次有死囚被執行槍決，遺體後續將由北所側門「生死門」運出，並送往桃園殯儀館。

▲黃麟凱16日晚間10點03分在台北看守所刑場伏法。（圖／資料照片）

回顧此案，當年24歲黃麟凱入伍前與19歲王姓女友分手，王女分手後發現拜託他保管的20萬元存款被花光，氣得要他全額還清，甚至一度鬧到雙方家長出面，他不滿王女不念舊情，又逼迫母親必須出面幫忙還錢，因此動了殺心。

黃麟凱2013年10月1日下午利用部隊放假，用棉被收納套剪2個洞當頭套蒙面，接著拿著備用鑰匙侵入王家，當時王母獨自在屋內午睡，他認為王母瞧不起自己是單親家庭小孩，因此以童軍繩勒死王母。

▲黃麟凱不滿女友不念舊情，趁部隊放假期間，闖入王家殺人。（圖／資料照片）

黃麟凱殺害王母後沒有立刻離開，反而躲在屋內等待王女下班，並趁王女進門時將對方綑綁性侵，事後以童軍繩將對方勒死，犯案後躲到頂樓藏匿，直到王父回家後，才發現妻子跟女兒遭到殺害。

警方後來透過黃麟凱家人的電話聯繫，告訴他「你的前女友死了，希望你可以出面配合調查」，但他冷回「關我什麼事」後立刻掛斷，不久後警方就在頂樓找到他，當場將人逮捕帶回調查。

法院審理期間，黃麟凱曾在庭上下跪道歉，表示自己每一天都會懷著道歉的心，祈求原諒。不過，王父不能接受黃麟凱在獄中吃好喝好，都長胖了，多次在庭上痛斥「畜生不如」、「百分之百沒有教化可能」、「一定要判他100個死刑」。

最高院認為，黃麟凱預謀殺害王女，在偶遇王母先加以殺害後，仍執意遂行原計畫，更先性侵再行凶，全無道德罪惡感，泯滅人性。更一審認定黃麟凱對王女強制性交而殺害犯行，屬於《兩公約》所定「情節最重大之罪」，依法可判死刑，2017年7月駁回上訴，黃麟凱死刑定讞。

黃麟凱是37名死刑犯中最年輕的，今日伏法後，也是台灣繼2020年4月1日槍決翁仁賢後，時隔5年再度執行死刑。