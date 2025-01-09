遭解雇整天無所事事！41歲男靠「出租自己」年賺260萬

▲男子遭公司無預警解雇，在待業一段時間後決定「出租自己」，一年收入就高達約新台幣263萬元。（示意圖／PhotoAC）

圖文／CTWANT

進入職場後可能遇到遭公司解雇的狀況，有的人從此一蹶不振，但也有人轉念後展開意想不到的美好人生！日本有一名41歲男子森本正司（Shoji Morimoto）遭主管批沒為公司製造價值並解雇，待業一段時間後他決定「出租自己」，有時候只要在客人旁邊什麼事都不做就好，一年收入可高達新台幣263萬元。

根據美國財經新聞台《CNBC》報導，日本有一名41歲男子森本正司，2018年無預警遭到公司解雇，主管更批評他缺乏主動性，沒有做出對公司有價值的貢獻；當時森本正司待業一段時間，找不到自己有興趣的工作，他發現可以「出租自己」把他無所事事的時間，只要陌生人願意付錢，他會盡量滿足對方的要求。

森本正司透露，「出租自己」的好處不少，大多時候陌生人只是想要尋求陪伴，自己只要陪在對方身旁，什麼事情都不用做，時間到他就能離開。森本正司也分享遇過的經驗，有要求他在馬拉松比賽終點附近等待跑者衝過終點線、陪打掃房間的人視訊聊天、與客人在山手線鐵道上連續搭13趟火車；他印象最深刻的是，有女客戶要他於特定時間現身某間咖啡廳，事後得知客戶在談離婚事宜，希望有「認識的人」在場給她勇氣。

在決定出租自己的時間後，森本正司發現並非只有孤獨的人需要陪伴，有的單純想找人吐苦水，通常他僅負責安靜聆聽，如果對方有要求他也會給予簡單的意見，因為他知道自己並非專業的心理諮詢師。

許多人了解森本正司的工作後，不免好奇幾乎「無所事事」能賺多少錢，他表示自開始出租自己時間後，每年能收到約1000筆訂單，每2至3小時費用在1至3萬日圓（約新台幣2077至6233元），主要讓客戶自行決定要支付的金額，光是2024年森本正司就賺進約新台幣263萬元。

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