狗狗的報恩！把玩具球球叼回家送4歲小主人　結果是土製炸彈

▲狗狗的報恩！把玩具球球叼回家送給4歲小主人，結果「是炸彈啊」。（翻自《第八頻道》）

圖文／鏡週刊

泰國有一隻9歲狗狗「拿鐵」，日前從外面叼回一顆「玩具球球」，送給4歲小主人玩。之後爸爸發現這顆球球怪怪的，仔細一看，發現竟然是一個土製炸彈，隨即報警處理。

據泰國《第八頻道》報導，事發在烏隆他尼府，本月初狗狗「拿鐵」叼了一顆「玩具球球」帶回家玩，並跟家裡的4歲男童一起玩，雙方玩得相當開心。不過後來男童的爸爸、34歲屋主塔拉恩吉特（Jittakorn Talaengjit）發現這顆球怪怪的，於是仔細檢查，發現這顆球球竟然是一顆土製炸彈。

由於塔拉恩吉特本身就是軍方士官長，所以他馬上繃緊神經，立刻報警處理。當地警方表示，他們在本月2日獲報，並派出拆彈專門小組前往處理。警方推測，這個土製炸彈很有可能是區內青少年幫派製造，他們經常攜帶這類炸彈，常用於幫派衝突。警方相信是有青少年幫派在附近遇到搜查時，將炸彈遺棄在路邊逃逸，後來被狗狗誤認是球球玩具而帶回家。

塔拉恩吉特說，拿鐵喜歡玩球球，所以誤認這粒球狀炸彈是玩具，他也表示不會因此事而責怪牠。塔拉恩吉特也表示，幸好兒子接過後沒有丟出去，否則後果不堪設想。

▲塔拉恩吉特說，拿鐵喜歡玩球球，不會因此責怪牠。（翻自《第八頻道》）



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